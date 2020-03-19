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"Проводить матч Аталанта – Валенсия было безумием!": когда футбол вернется в Европу – неутешительный прогноз

19:30 33 Читати українською
"Проводить матч Аталанта – Валенсия было безумием!": когда футбол вернется в Европу – неутешительный прогноз
Эпидемия парализовала почти весь спорт в мире / Фото SportsPro Media

Поединок Лиги чемпионов может быть причиной фатальных последствий, от которых страдает весь континент.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

Сегодня, 19 марта, в Италии зафиксировано около 35 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых 3 тысячи – летальные. Большая часть инфицированных находятся в регионе Ломбардия, на севере страны.

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Врач-иммунолог Франческо Ле Фош считает, что одной из причин такой вспышки является футбольный матч местной команды – Аталанты. Коллектив из Бергамо принимал Валенсию (4:1) в рамках 1/8 финала ЛЧ 19 февраля.

"Оглядываясь назад можно утверждать, что играть матч Аталанта – Валенсия с болельщиками на трибунах было безумием! Но в то время многие вещи еще не были известны, например то, что вирус так стремительно юудет распространяться", – цитирует Ле Фоша Corriere dello Sport.

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Франческо заметил, что Ломбардия стала благоприятной средой для вируса из-за множества факторов. Врач убежден, что Руслан Малиновский вместе с Аталантой еще не скоро вернутся на поле.

"Я очень сомневаюсь, что все сможет вернуться в нормальное состояние даже в июне. Футбольные матчи являются полной противоположностью поведения, которго нужно придерживаться во время пандемии. Этот вирус будет продолжать распространяться. За следующие несколько месяцев нам нужно полностью перестроиться", – подчеркнул иммунолог.

Напомним, в Италии надеются восстановить Серию А до 3 мая, чтобы уже к июлю завершить турнир согласно рекомендациям УЕФА.

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Теги
Украинцы за рубежом коронавирус Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Статьи Аталанта - Валенсия
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