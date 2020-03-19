"Проводить матч Аталанта – Валенсия было безумием!": когда футбол вернется в Европу – неутешительный прогноз

Эпидемия парализовала почти весь спорт в мире / Фото SportsPro Media

Поединок Лиги чемпионов может быть причиной фатальных последствий, от которых страдает весь континент.

Сегодня, 19 марта, в Италии зафиксировано около 35 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых 3 тысячи – летальные. Большая часть инфицированных находятся в регионе Ломбардия, на севере страны.

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Врач-иммунолог Франческо Ле Фош считает, что одной из причин такой вспышки является футбольный матч местной команды – Аталанты. Коллектив из Бергамо принимал Валенсию (4:1) в рамках 1/8 финала ЛЧ 19 февраля.

"Оглядываясь назад можно утверждать, что играть матч Аталанта – Валенсия с болельщиками на трибунах было безумием! Но в то время многие вещи еще не были известны, например то, что вирус так стремительно юудет распространяться", – цитирует Ле Фоша Corriere dello Sport.

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Франческо заметил, что Ломбардия стала благоприятной средой для вируса из-за множества факторов. Врач убежден, что Руслан Малиновский вместе с Аталантой еще не скоро вернутся на поле.

"Я очень сомневаюсь, что все сможет вернуться в нормальное состояние даже в июне. Футбольные матчи являются полной противоположностью поведения, которго нужно придерживаться во время пандемии. Этот вирус будет продолжать распространяться. За следующие несколько месяцев нам нужно полностью перестроиться", – подчеркнул иммунолог.

Напомним, в Италии надеются восстановить Серию А до 3 мая, чтобы уже к июлю завершить турнир согласно рекомендациям УЕФА.

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