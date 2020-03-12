Игрок Ганновера подхватил коронавирус – его одноклубник стал первым футболистом с опасным недугом в Германии

Опасная болезнь диагностирована у еще одного игрока Второй немецкой Бундеслиги.

Яннес Хорн стал вторым профессиональным футболистом в Германии, который заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт Ганновера.

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Отмечается, что у всех других игроков команды коронавирус не обнаружен. Футболисты, тренеры и медицинский штаб клуба отправлены на 14-дневный домашний карантин. Поэтому Ганновер обратится к Футбольной лиге Германии с просьбой перенести два ближайших матча во второй Бундеслиге против Динамо Дрезден и Оснабрюка.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у Тимо Хюберса – еще одного игрока Ганновера. Клуб уже отметил, что заболевания Хюберса и Хорна не связаны никак. Добавим, что чемпионат Германии – один из немногих в Европе, матчи которого не прервали из-за пандемии коронавируса.

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