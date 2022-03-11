"Родственникам пришлось покинуть свой дом в Киеве и переехать. Не далеко, но в более безопасное место. К счастью, у них был шанс покинуть Киев.

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Многие не получили подобного шанса, и я знаю таких, которым пришлось спать в бункерах, которые не могут связаться со своими семьями, потому что у них нет телефона или интернета. Я общаюсь со своей семьей и многими людьми в разных областях Украины и украинцами в Польше, которые помогали женщинам и детям перейти через границу.

У меня есть друг из Мариуполя. Теперь там гуманитарная катастрофа. К счастью, ему удалось покинуть город, но его семья все еще там. Еще один знакомый застрял на своем тренировочном поле со своими товарищами по команде, и у них нет отопления или электричества. Им очень тяжело получить гуманитарную помощь. Надеюсь, правительство сможет организовать несколько "зеленых коридоров" для гражданских.

Футбол – это единственный способ оторваться от телефона и перестать думать о войне дома. Клуб оказал мне всю поддержку, которую только мог, и я знаю, что если я о чем-нибудь попрошу, они будут рядом", – сказал Кучерявый в интервью клубному каналу.

Напомним, Максим перебрался в Сент-Джонстон летом 2021-го и подписал с шотландцами трехлетний контракт. Первую часть сезона провел в команде 5-го дивизиона Брикин Сити, а ныне на правах аренды защищает цвета представителя четвертого по силе дивизиона Шотландии – Кельты Хартс. Украинец создал страницу GoFundMe, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций и уже получил более 5400 фунтов стерлингов.

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