"Чувствую себя очень хорошо. Признаю, что последние несколько дней перед приездом моей семьи были не очень легкими. Я благодарю клуб и президента Жерара Лопеса, которые сделали все для того, чтобы моя семья приехала из Украины, и теперь они со мной.

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Я все еще беспокоюсь о своих отце и бабушке, которые остались в Украине, но не слежу за новостями, чтобы сосредоточиться на футболе.

Мог ли я пойти на фронт? Конечно, я думал об этом. Если бы я мог помочь своей стране, я бы сделал это.

Я не думал о том, чтобы расторгнуть договор аренды с Бордо, чтобы вернуться к семье в Украину. Я просто хочу продолжать играть. Я действительно не хочу говорить о войне, единственное, что я могу сделать, это молиться о тех, кто остался в Украине", – цитирует Игнатенко RMC Sport.

Напомним, права на 24-летнего украинца принадлежат Шахтеру. В Бордо Игнатенко выступает на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2022 года. Французская сторона имеет право выкупа.

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