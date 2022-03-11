"Родичам довелося залишити свій будинок у Києві та переїхати. Не далеко, але в безпечніше місце. На щастя, у них був шанс залишити Київ.

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Багато людей не отримали подібного шансу, і я знаю таких, яким довелося спати в бункерах, які не можуть зв’язатися зі своїми сім’ями, тому що у них немає телефону чи інтернету. Я спілкуюся зі своєю сім’єю та багатьма людьми у різних областях України та українцями в Польщі, які допомагали жінкам та дітям перейти через кордон.

У мене є друг з Маріуполя. Зараз там гуманітарна катастрофа. На щастя, йому вдалося покинути місто, але його родина все ще там. Ще один знайомий застряг на своєму тренувальному полі зі своїми товаришами по команді, і у них немає опалення чи електрики. Їм надзвичайно важко отримати гуманітарну допомогу. Сподіваюсь, уряд зможе організувати декілька "зелених коридорів" для цивільних.

Футбол – це єдиний спосіб відірватися від телефону й перестати думати про війну вдома. Клуб надав мені всю підтримку, яку тільки міг, і я знаю, що якщо я про щось попрошу, вони будуть поруч", – сказав Кучерявий в інтерв'ю клубному каналу.

Нагадаємо, Максим перебрався у Сент-Джонстон влітку 2021-го і підписав з шотландцями трирічний контракт. Першу частину сезону провів у команді 5-го дивізіону Брікін Сіті, а нині на правах оренди захищає кольори представника четвертого за силою дивізіону Шотландії – Кельти Хартс. Українець створив сторінку GoFundMe, щоб зібрати гроші для благодійних організацій і вже отримав понад 5400 фунтів стерлінгів.

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