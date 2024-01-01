Тим Рим продлил контракт с лондонским клубом до лета 2025 года. Об этом информирует официальный сайт "дачников". Таким образом, его срок пребывания в старейшем клубе Лондона увеличится до 10 сезонов.

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"Очень рад этому событию. В наши дни нечасто можно встретить игроков, которые играют за одну команду на протяжении десяти лет. Иметь такую возможность – прекрасное чувство, меня переполняет гордость", – отметил Рим.

В этом сезоне Тим сыграл за Фулхэм в 15 матчах и забил 1 мяч. В сентября 2023 года он стал первым за 26 лет игроком, которому покорилась отметка в 300 матчей за "дачников".

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