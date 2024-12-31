В 20-м туре чемпионата Англии Арсенал в лондонском дерби уступил Фулхэму (1:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол24".

"Канониры" вышли вперед уже в дебюте встречи: Мартинелли закрутил с линии штрафной в дальний угол, Лено потянул, но Сака был первым на добивании. Вскоре Хименес имел шанс сравнять, пробивая в касание по центру, но Райя среагировал.

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В середине тайма Виллиан пытался попасть в ворота с дальней дистанции – неточно. Впоследствии экс-звезда Шахтера разогнал атаку по левому флангу, нашел пасом Керни, который отдал разрезную передачу на дальнюю штангу. Хименес точно пробил под голкипера. В конце тайма Мартинелли упустил сумасшедший шанс, пробив с близкого расстояния впритирку со штангой.

После перерыва хозяева воспользовались навесом с углового – Де Кордова-Рид был первым на добивании. Сака почти сразу мог восстанавливать равновесие, но с удобной позиции выстрелил над воротами. На последних минутах Перейра мог добивать соперника, но со штрафного попал в перекладину. В конце концов, все завершилось поражением Арсенала, которое стало вторым подряд и опустило команду Артеты на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ.