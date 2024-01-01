Центральний захисник Фулхема Тім Рім продовжить виступати в складі "дачників" до літа 2025 року.

Тім Рім продовжив контракт із лондонським клубом до літа 2025 року. Про це інформує офіційний сайт "дачників". Таким чином, його термін перебування в найстарішому клубі Лондона збільшиться до 10 сезонів.

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"Дуже радий цій події. У наші дні нечасто можна зустріти гравців, які грають за одну команду протягом десяти років. Мати таку можливість – прекрасне почуття, мене переповнює гордість", – зазначив Рім.

У цьому сезоні Тім зіграв за Фулхем у 15 матчах і забив 1 м'яч. У вересні 2023 року він став першим за 26 років гравцем, якому підкорилася позначка в 300 матчів за "дачників".

Арсенал без Зінченка програв Фулхему, втративши шанс очолити АПЛ – безвиграшна серія "канонірів" досягла трьох матчів