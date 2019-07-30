toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фулхэм надеется на внушительную компенсацию за воспитание Эллиотта – талант перешел в Ливерпуль

17:52 52 Читати українською
Фулхэм надеется на внушительную компенсацию за воспитание Эллиотта – талант перешел в Ливерпуль
Харви Эллиотт / Reuters

Лондонский Фулхэм требует от Ливерпуля серьезную сумму за воспитание полузащитника Харви Эллиотта.

"Коттеджеры" надеется, что специальный трибунал примет решение о выплате 10 млн фунтов Ливерпулем, сообщает Evening Standard.

Ливерпуль приобрел самого молодого футболиста в истории АПЛ

16-летний Эллиотт на прошлой неделе подписал первый профессиональный контракт в карьере. Перед этим он отказался от стипендии в Фулхэме, выбрав вариант с Ливерпулем. По правилам ФИФА, клуб, воспитавший игрока в возрасте до 24 лет получает компенсацию даже в том случае, если он достался новому клубу бесплатно. Поскольку Фулхэм и Ливерпуль не договорились о сумме компенсации, то ее определит суд. Ранее "красные" уже имели похожий конфликт с Челси из-за подписания форварда Доминика Соланке.

Напомним, в мае Харви Эллиотт дебютировал в АПЛ в составе Фулхэма. На тот момент вингеру едва исполнилось 16 лет и он стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги.

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019

blog_ava
Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрма
13:00
741
Теги
Трансферы Фулхэм Фулхэм Ливерпуль Ливерпуль Англия Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Англии Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Нымме Калью
20:00
Селтик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук