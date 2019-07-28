Ливерпуль приобрел самого молодого футболиста в истории АПЛ

Ливерпуль омолаживает свой состав перед началом нового сезона.

Мерсисайдцы на своем официальном сайте объявили о трансфере 16-летнего вингера Харви Эллиотта из Фулхэма. Детали перехода и срок действия контракта не разглашаются.

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Отмечается, что футболист попадет в состав на товарищеский поединок Ливерпуля против Наполи, который состоится сегодня, 28 июля.

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Напомним, в мае этого года Эллиотт дебютировал в АПЛ в составе Фулхэма, на тот момент вингеру только исполнилось 16 лет, таким образом Эллиотт стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги.