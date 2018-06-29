Ливерпуль и Челси согласовали компенсацию за Соланке

Ливерпуль договорился с лондонским Челси по выплате компенсации "синим" за воспитание Доминика Соланке, который прошлым летом сменил Стэмфорд Бридж на Энфилд.

"Красные" договорились с Челси о выплате отступных за подготовку форварда, сообщает Liverpool Echo.

"Вопрос между клубами урегулирован. Других комментариев на эту тему не будет", – цитирует издание представителя Ливерпуля.

Напомним, что Соланке переехал в команду Юргена Клоппа в статусе свободного агента. Однако, по правилам ФИФА, клуб, воспитавший игрока в возрасте до 24-х лет получает компенсацию даже в том случае, если контракт футболиста завершил действие.

В течение всего сезона Ливерпуль и Челси не могли согласовать сумму компенсации. На старте переговоров мерсисайдцы предлагали за нападающего 3 млн фунтов, а лондонцы хотели получить около 10 млн.

В сезоне 2017/18 Доминик Соланке провел 21 матч в АПЛ, в которых забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

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