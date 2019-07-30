Фулхем сподівається на шалену компенсацію за виховання Елліота – талант перейшов у Ліверпуль

Лондонський Фулхем вимагає від Ліверпуля серйозну суму за виховання півзахисника Харві Елліота.

"Коттеджери" сподівається, що спеціальний трибунал ухвалить рішення про виплату 10 млн фунтів Ліверпулем, повідомляє Evening Standard.

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16-річний Елліот минулого тижня підписав перший професійний контракт у кар'єрі. Перед цим він відмовився від стипендії у Фулхемі, обравши варіант із Ліверпулем. За правилами ФІФА, клуб, який виховав гравця у віці до 24-х років отримує компенсацію навіть у тому разі, якщо він дістався новому клубу безкоштовно. Оскільки Фулхем і Ліверпуль не домовилися про суму компенсації, то її визначить трибунал. Раніше "червоні" вже мали схожий конфлікт із Челсі через підписання форварда Домініка Соланке.

Нагадаємо, у травні Харві Елліот дебютував у АПЛ у складі Фулхема. На той момент вінгеру тільки-но виповнилось 16 років і він став наймолодшим гравцем в історії Прем'єр-ліги.

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