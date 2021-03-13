Манчестер Сити в течение двух месяцев выиграл 21 матч подряд, обеспечив себе чемпионство де-факто, однако неделю назад "горожане" проиграли дерби Манчестер Юнайтед. Не беда: уже в следующем поединке они устроили разгром Саутгемптону со счетом 5:2 – после этой победы Пеп Гвардиола решил дать отдых лидерам. На встречу против Фулхэма он усадил в запас де Брюйне, Гюндогана, Мареза, Фодена и Фернандиньо, выпустив Агуэро, Торреса, Ляпорта, Родри и Канселу.

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Зинченко тоже получил отдых, а вместо него вышел Менди. При этом Пеп решил сменить схему, сыграв в три защитника – в этой модели в АПЛ Манчестер Сити провёл всего 224 минуты. Очевидно, что от Фулхэма серьёзного сопротивления не ожидали, поэтому тренерский штаб "горожан" позволил себе эксперименты. Канселу же, который периодически играет на позиции Александра и является его наиболее опасным конкурентом, вернулся на правый фланг.

Гости доминировали на Крэйвен Коттедж, но до перерыва они редко обостряли у чужих ворот. К 17-й минуте моментов вообще не возникало, а в течение последующих 30-ти подопечные Пепа Гвардиолы провели всего четыре удара по воротам – правда, три прошли в створ. Их примерно с одинаковой точки на правом краю штрафной нанесли Торрес, Бернарду Силва и Агуэро – Ареоля парировал все попытки. В конце концов, на перерыв команды отправились по нулях на табло.

Казалось, что "коттэджеры" близки к сенсации, однако в первые 15 минут второго тайма Манчестер Сити расставил всё по местам. Уже на 47-й "горожане" открыли счёт вследствие подачи Канселу со стандарта, которую в касание замкнул Стоунз. На 56-й Жезус удвоил преимущество, поймав хозяев на ошибке в обороне: Кавалейру отдал ужасный пас на линию собственной штрафной, а Андерсен в подкате вынес мяч абы куда – в итоге случился удачный для Габриэла отскок и выход один на один. 0:2!

Наконец, на 60-й минуте Адерабио сбил Торреса у своих ворот, за что арбитр назначил пенальти. Агуэро уверенно его реализовал. 0:3 – Серхио забил первый гол в АПЛ с января 2020 года. Его "сухая" серия остановились на отметках в 417 дней, 13 матчей, 641 минуту и ​​24 удара.

После этого вопрос о победителе был закрыт. В середине второго тайма Пеп Гвардиола выпустил на поле Фернандиньо и Эрика Гарсию, а других лидеров на банке оставили в покое – в том числе и Александра Зинченко. Манчестер Сити сбавил обороты и даже дал сопернику две возможности размочить счёт, однако "коттеджеры" ими не воспользовались. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу "горожан" со счётом 0:3.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 71 очко, оторвавшись от Манчестер Юнайтед на 13 пунктов – впрочем, у "дьяволов" есть ещё два матча в запасе. Фулхэм, имея в активе 26 зачётных баллов, остался на восемнадцатой строчке.

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