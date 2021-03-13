Манчестер Сіті протягом двох місяців виграв 21 матч поспіль, забезпечивши собі чемпіонство де-факто, однак тиждень тому "містяни" програли дербі Манчестер Юнайтед. Не біда: вже у наступному поєдинку вони влаштували розгром Саутгемптону з рахунком 5:2 – після цієї звитяги Пеп Гвардіола вирішив дати відпочинок лідерам. На зустріч проти Фулхема він всадив у запас де Брюйне, Гюндогана, Мареза, Фодена та Фернандіньо, випустивши Агуеро, Торреса, Ляпорта, Родрі та Канселу.

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Зінченко також отримав відпочинок, а замість нього вийшов Менді. При цьому Пеп вирішив змінити схему, зігравши у три захисники – в цій моделі в АПЛ Манчестер Сіті провів всього 224 хвилини. Очевидно, що від Фулхема серйозного спротиву не очікували, тож тренерський штаб "містян" дозволив собі експерименти. Канселу ж, який періодично грає на позиції Олександра і є його найбільш небезпечним конкурентом, повернувся на правий фланг.

Гості домінували на Крейвен Коттедж, але до перерви вони рідко загострювали біля чужих воріт. До 17-ї хвилини моментів взагалі не виникало, а протягом наступних 30-ти підопічні Пепа Гвардіоли провели всього чотири удари по воротах – щоправда, три пройшли у площину. Їх приблизно з однакової точки на правому краю штрафного завдали Торрес, Бернарду Сілва та Агуеро – Ареоля парирував усі спроби. Зрештою, на перерву команди відправились за нулів на табло.

Здавалося, що "коттеджери" близькі до сенсації, однак в перші 15 хвилин другого тайму Манчестер Сіті розставив усе по своїх місцях. Вже на 47-й "містяни" відкрили рахунок внаслідок подачі Канселу зі штрафного, яку в дотик замкнув Стоунз. На 56-й Жезус подвоїв перевагу, спіймавши господарів на помилці в обороні: Кавалейру віддав жахливий пас на лінію власного карного майданчика, а Андерсен вже у підкаті виніс м'яч абикуди – у підсумку стався вдалий для Габріела відскок та вихід віч-на-віч. 0:2!

Зрештою, на 60-й хвилині Адерабйо збив Торреса біля власних воріт, за що арбітр призначив пенальті. Агуеро впевнено його реалізував. 0:3 – Серхіо забив перший гол в АПЛ з січня 2020-го року. Його "суха" серія зупинилися на позначках в 417 днів, 13 матчів, 641 хвилину й 24 удари.

Після цього питання щодо переможця було закрито. В середині другого тайму Пеп Гвардіола випустив на поле Фернандінью та Еріка Гарсію, у інших лідерів на банці залишили у спокої – в тому числі й Олександра Зінченка. Манчестер Сіті збавив оберти й навіть дав супернику дві можливості розмочити рахунок, однак "коттеджери" ними не скористались. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "містян" з рахунком 0:3.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 71 очко, відірвавшись від Манчестер Юнайтед на 13 пунктів – втім, у "дияволів" є ще два матчі в запасі. Фулхем, маючи в активі 26 залікових балів, залишився на вісімнадцятій сходинці.

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