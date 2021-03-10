К отчётному противостоянию команды подходили в разном настроении. Накануне "горожане" уступили впервые за 28 матчей, да еще и своим шумным соседям по Манчестеру. В свою очередь, Саутгемптон наоборот прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала 9 матчей (8 поражений). Две предыдущие очные встречи команд завершились с одинаковым счетом – 1:0. По победе у каждого коллектива.

Манчестер Сити – Саутгемптон: стартовые составы на матч АПЛ – Зинченко остался в старте после проигранного дерби

Если сравнивать с матчем против Манчестер Юнайтед, то Пеп Гвардиола сделал сразу пять изменений в стартовом составе. Александр Зинченко свое место сохранил – в линии обороны очередь получить отдых выпала Стоунзу и Канселу. Также в основу вернулся Фернандиньо. Главная неожиданность в атаке. Пеп снова решил сыграть без номинального центрфорварда. В конце концов, это и не удивительно. Серхио Агуэро далек от своих оптимальных кондиций, а Габриэл Жезус был антигероем дерби – именно бразилец привез пенальти в свои ворота уже на второй минуте. Сегодня оба начали на скамейке запасных.

У Ральфа Хазенхюттля, в свою очередь, было немало кадровых проблем. Пришлось выпускать не одного игрока на неродной позиции. Однако, на первых минутах казалось, что все совсем наоборот. Именно Саутгемптон завладел инициативой и в течение первой десятиминутки не давал хозяевам ничего создать в атаке. "Святые", хоть и более держали мяч (процент владения достиг до 70%), тоже не могли эффективно распорядиться этим преимуществом. Защита хозяев действовала безошибочно.

Нынешнему Манчестер Сити нельзя давать пространства. Эта команда умеет наказывать за малейшую помарку. Так и произошло на 15-й минуте. Зинченко классно открылся за спины защитников, куда длинную передачу направил Рубен Диаш. Саша принял и зряче покатил под удар Фодену. С выстрелом Фила голкипер справился, но отбил мяч прямо на ногу Де Брюйне – бельгиец с таких позиций не промахивается. 1:0.

По инерции "горожане" еще некоторое время больше угрожали чужим владениям. Комбинации проходили в основном через фланг Зинченко, куда активно смещались Бернарду и Де Брюйне. Добить "святых" не удалось, за что пришлось поплатиться. Саутгемтон оправился от шока и начал снова искать счастья в атаке. Поэтому гол нельзя назвать неожиданным. Все началось с удара Редмонда из-за пределов штрафной – Эдерсон перевел на угловой. После подачи бил Вестергор – голкипер снова был на высоте. Однако мяч снова отскочил к датчанину, которого за футболку потянул Ляпорт. Джонатан Мосс без раздумий указал на 11-метровую отметку. Пенальти взялся исполнять Уорд-Праус в был точен.

За пять минут подобное наказание требовали уже игроки Манчестер Сити. Им показалось, что Маккарти все же сбивал Фодена. Ни главный рефери, ни видеоассистент не подтвердили их догадки. Саутгемптоп ответил несколькими попытками с дальнего расстояния – постарались Уорд-Праус и Дженепо. Как и в первом случае все закончилось пропущенным голом. Опять не обошлось без участия Зинченко. Александр запрессинговал оппонента, который просто выбил мяч поперек поля. На подступах к штрафной его подхватил Марез и заставил Маккартни капитулировать во второй раз. Уже в компенсированное время Ман Сити забил и третий. Опять Марез накрутил нескольких оппонентов, но пробил в штангу. Отскок поймал Гюндоган и забил в пустые ворота.