Италия, Серия А, 11-й тур

Фрозиноне – Эмполи – 2:1

Голы: Чуни, 58, Ибрагимович, 74 – Капуто, 86

Торино – Сассуоло – начало матча в 21:45

Рома в добавленное время оформила сумасшедший камбэк с Лечче – Лукаку реабилитировался за незабитый пенальти

В первом матче дня Фрозиноне принимал Эмполи – вторую худшую команду Серии А. Украинский полузащитник Виктор Коваленко был включен в заявку гостей, однако в стартовую одиннадцатку не попал. Уже в дебюте встречи не повезло Канчельери, который с границы штрафной попал в перекладину ворот хозяев. В середине тайма Чуни вывел "канареек" вперед, но VAR зафиксировал офсайд. Фрозиноне был близок к тому, чтобы забить в первом тайме, но откровенно не везло (несколько раз арбитр прощал Эмполи за фолы в собственной штрафной).

После перерыва хозяева все-таки воплотили количество в качество – Чуни эффектно замкнул в сетку из пределов штрафной. На 65-й минуте Мадзителли мог удваивать преимущество Фрозиноне, но попал в крестовину. Чуть позже Ибрагимович добавил к своему ассисту еще и гол, мощно выстрелив с линии штрафной после классного паса пяткой от Маркицци – первый мяч 17-летнего вингера Баварии в Серии А.

На экваторе второй сорокапятиминутки Андреаццоли бросил в бой Коваленко, заменившего Грасси. За 5 минут до завершения основного времени Капуто перепрыгнул защитников и головой зажег интригу в матче. Через мгновение он заставил болельщиков замолчать, оформив дубль, но проклятый VAR усмотрел миллиметровый офсайд. На 6-й добавленной украинец мог стать героем матча, но не сумел замкнуть прострел от партнера во вратарскую. Победа принесла Фрозиноне 15 очков и подняла на одиннадцатую строчку турнирной таблицы Серии А, Эмполи с 7-ю пунктами остался предпоследним.

Дженоа проиграла Кальяри – бледный матч Малиновского, замены Раньери вытащили сардинцев из зоны вылета