Італія, Серія А, 11-й тур

Фрозіноне – Емполі – 2:1

Голи: Чуні, 58, Ібрагімовіч, 74 – Капуто, 86

Торіно – Сассуоло – 2:1

Голи: Санабрія, 5, Влашіч, 69 – Торстведт, 18

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У першому матчі дня Фрозіноне приймав Емполі – другу найгіршу команду Серії А. Український півзахисник Віктор Коваленко був включений у заявку гостей, однак у стартову одинадцятку не потрапив. Вже в дебюті зустрічі не пощастило Канчельєрі, який з межі штрафного влучив у поперечину воріт господарів. В середині тайму Чуні вивів "канарок" вперед, але VAR зафіксував офсайд. Фрозіноне був близьким до того, аби забити у першому таймі, але відверто не щастило (декілька разів арбітр пробачав Емполі за фоли у власному штрафному).

По перерві господарі таки втілили кількість у якість – Чуні ефектно замкнув у сітку з меж штрафного. На 65-й хвилині Мадзітеллі міг подвоювати перевагу Фрозіноне, але влучив у хрестовину. За трохи Ібрагімовіч додав до свого асисту ще й гол, потужно вистріливши з лінії штрафного після класного пасу п'ятою від Маркіцци – перший м'яч 17-річного вінгера Баварії у Серії А.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Андреаццолі кинув у бій Коваленка, який замінив Грассі. За 5 хвилин до завершення основного часу Капуто перестрибнув захисників і головою запалив інтригу у матчі. За мить він змусив вболівальників замовкнути, оформивши дубль, але триклятий VAR угледів міліметровий офсайд. На 6-й доданій українець міг стати героєм матчу, але не зумів замкнути простріл від партнера у воротарський. Перемога принесла Фрозіноне 15 очок і підняла на одинадцяту сходинку турнірної таблиці Серії А, Емполі з 7-ма пунктами залишився передостаннім.

У ще одній зустрічі Торіно на своєму полі здолав Сассуоло. Господарі розпочали дуже агресивно і вже на 5-й хвилині вийшли вперед: Санабрія на мить випередив захисників і встиг замкнути простріл в район одинадцятиметрової позначки від Тамеза, забивши свій перший гол в сезоні. У наступній атаці Річчі травмувався і Юрічу довелось робити вимушену заміну. За трохи помилка капітана "биків" Родрігеса дозволила Берарді віддати під удар Торстведту і той відновив статус-кво.

В середині другого тайму Влашіч отримав пас у штрафний праворуч, змістився ближче до центру і покотив кіперу під опорну у дальній кут, зробивши рахунок 2:1. Господарі на куражі тримали суперника на віддалі від своїх воріт і довели гру до логічної перемоги. Як наслідок, Торіно набрав 15 балів і розмістився на 12-му щаблі, Сассуоло з 11-ма очками став п'ятнадцятим.

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