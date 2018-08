Фред: Доволен, что дебют выдался победным

Экс-хавбек Шахтера Фред прокомментировал свой дебют в футболке Манчестер Юнайтед.

"Очень доволен, что мой дебют в АПЛ оказался победным. Теперь нужно работать, чтобы становиться лучше с каждым днем. Поздравляю, ребята", – написал Фред на своей странице в Твиттере.

Напомним, экс-игрок Шахтера дебютировал за Манчестер Юнайтед в матче против Лестера. Бразилец был признан худшим игроком в составе "красных дьяволов".

Very happy for the debut with victory at the @premierleague! Now keep working for better every day! Congratulations, boys! @ManUtd #MUFC pic.twitter.com/xWAP5Zo9Xd