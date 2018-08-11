Фред отметился ужасным поступком в первом матче за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чистое удаление?

Бывший полузащитник донецкого Шахтера не лучшим образом дебютировал за МЮ в чемпионате Англии. Фред вполне мог нарваться своей бессмысленной грубостью на красную карточку.

Фред не только получил худший балл среди всех игроков Манчестер Юнайтед. Полузащитник сборной Бразилии имел все шансы получить красную карточку уже в первом своем тайме в АПЛ. Экс- "горняк" врезал сзади Демарею Грею в по сути неигровом эпизоде: о какой-нибудь игре в мяч там и речи не было. Впрочем судья не показал опорнику даже предупреждения.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Джейми Каррагер оправдывает Фреда аргументом, что тот все же был сконцентрирован на мяче, однако в таком случае возникают сомнения в качестве зрения игрока.

Если судья Андре Маринер банально проморгал инцидент, бразильцу может грозить дисквалификация. Если же рефери запротоколировал там фол, самый дорогой "красный дьявол" лета 2018 избежит неприятностей. Вскоре станет известно, рассмотрит ли английская Футбольная Ассоциация момент и вынесет ли отложенное наказание.

Fred kicks gray and the biased commentators say he was getting the ball. I don't see it pic.twitter.com/w1LJOOHdxx — Gunman (@laca_gunman) 10 серпня 2018 р.

В то же время другие английские СМИ (Daily Mail) отмечают, что бразилец держал игру под контролем в центре поля, однако снова взорвался во втором тайме, когда заработал желтую карточку за конфликт с новичком Лестера Мэддисоном.

В дело пришлось вмешаться Жозе Моуринью, который успокаивал своего игрока у боковой линии. Тренер Манчестер Юнайтед заменил Фреда спустя 13 минут после эпизода.

Британские пользователи соцсетей критикуют поступок новичка манкунианцев. Интересно, что Фред 3 раза сфолил за первые 55 минут в Премьер-лиге – больше всех игроков, которые были на поле.

"За первые 40 минут АПЛ у нас 2 плохих решения судьи: удар Фреда и офсайд Алексиса. Но, пожалуй, нам не нужен VAR".

"Фред должен был плучить красную за это. Манчестер Юнайтед все еще пользуется некоторыми привилегиями от арбитров. Семена Грэма Полла".

"Это шок. Сначала Байли прыгает двумя ногами в штрафной, а затем Фред решает ударить Грея, потому что тот уничтожил его".

"Чистая красная. Если бы это был Диего Коста, его бы дисквалифицировали до января за такое".

"ФА должна рассмотреть это кунг-фу Фреда".