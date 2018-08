Фред: Задоволений, що дебют видався переможним

Екс-хавбек Шахтаря Фред прокоментував свій дебют у футболці Манчестер Юнайтед.

"Дуже задоволений, що мій дебют у АПЛ виявився переможним. Тепер потрібно працювати, аби ставати краще з кожним днем. Вітаю, хлопці", – написав Фред на своїй сторінці у Твіттері.

Фред відзначився жахливим вчинком у першому матчі за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чисте вилучення?

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря дебютував за Манчестер Юнайтед у матчі проти Лестера. Бразилець був визнаний найгіршим гравцем у складі "червоних дияволів".

Very happy for the debut with victory at the @premierleague! Now keep working for better every day! Congratulations, boys! @ManUtd #MUFC pic.twitter.com/xWAP5Zo9Xd