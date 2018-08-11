toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Фред: Задоволений, що дебют видався переможним

15:19 266 Читать на русском
Фред: Задоволений, що дебют видався переможним
Фред / Манчестер Юнайтед

Екс-хавбек Шахтаря Фред прокоментував свій дебют у футболці Манчестер Юнайтед.

"Дуже задоволений, що мій дебют у АПЛ виявився переможним. Тепер потрібно працювати, аби ставати краще з кожним днем. Вітаю, хлопці", – написав Фред на своїй сторінці у Твіттері.

Фред відзначився жахливим вчинком у першому матчі за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чисте вилучення?

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря дебютував за Манчестер Юнайтед у матчі проти Лестера. Бразилець був визнаний найгіршим гравцем у складі "червоних дияволів".

Англія1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті: П'ятниця 10 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Лестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фред Фред
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
54
хв
Хаддерсфілд
17:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук