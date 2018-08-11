Фред в своем дебютном официальном матче стал худшим среди игроков Манчестер Юнайтед

Бывший игрок Шахтера Фред провел свой первый официальный поединок за Манчестер Юнайтед.

"Манкунианцы" в рамках первого тура АПЛ переиграли Лестер Сити. Бывший "горняк" Фред вышел в стартовом составе своей команды. На семьдесят шестой минуте матча его заменил Скотт Мактоминай.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Для бразильца, за которого МЮ заплатил Шахтеру около 60 миллионов евро, поединок выдался довольно неоднозначным. За время, проведенное на поле, Фред успел 69 раз коснуться к мяча, отдать 50 пасов, 94 процента из которых были точными, и получить желтую карту.

По оценкам авторитетного статистического портала Whoscored, игрок сборной Бразилии стал худшим в составе своей команды. Ресурс поставил Фреду оценку 6,3.