Франция имеет 3 сценария определения итоговой таблицы – один из них поражает и дарит Динамо прецедент с шансом на ЛЧ

Чемпионат Франции официально завершен решением правительства – до сентября футбольные матчи запрещены из-за пандемии коронавируса. Теперь Лига 1 должна определить, в каком виде зафиксировать финальную "турнирку" и кому выдать еврокубковые места.

Во Франции запретили проведение крупных спортивных мероприятий до сентября. Премьер-министр страны уточнил: "Футбольный сезон-2019/20 не может быть возобновлен". Такое решение правительства спутало все карты местной профессиональной лиге, которая планировала возобновить чемпионат 17 июня. В середине мая французские футбольные чины запланировали заседание, на котором решат судьбу Лиги 1 и Лиги 2.

Популярное издание RMC Sport дает важную информацию:

– аннулирование сезона даже не рассматривается;

– подготовлены 3 варианта финального распределения мест;

– из элиты вылетят 2 команды (2 лидера Лиги 2 – Лорьян и Ланс – выйдут в элиту), переходные матчи невозможны;

– еврокубковые путевки, которые должны были достаться победителям Кубка Франции и Кубка лиги, перейдут следующим командам в чемпионате, то есть 5-му и 6-му местам.

Судьба чемпионского титула пока неизвестна, однако с огромной вероятностью его все же вручат. Вручат ПСЖ – команда Томаса Тухеля на 12 очков опережает преследователей. Поэтому здесь нидерландский опыт не подходит. Франция подаст пример АПЛ и УПЛ, где чемпионство должны получить Ливерпуль и Шахтер.

Итак, рассмотрим 3 варианта финального распределения мест в Лиге 1, которые показывает источник. Ситуация осложняется тем, что не все провели одинаковое количество матчей: 18 команд сыграли по 28 матчей, а 2 другие – 27 (поединок 28-го тура между Страсбуром и ПСЖ перенесли, он так и не состоялся).

Первый сценарий: за каждый несыгранный тур добавить командам количество очков, которое они в среднем за матч зарабатывали в чемпионате.

Это фактически будет означать закрепление текущей турнирной таблицы, ведь дивиденды получат только Страсбур и ПСЖ (другие сыграли равное количество матчей). ПСЖ и так первый, а Страсбуру не хватит запаса, чтобы подняться выше 10 места.

Итоговая таблица:



1. ПСЖ – групповой этап Лиги чемпионов

2. Марсель – групповой этап Лиги чемпионов

3. Ренн – третий квалификационный раунд ЛЧ

4. Лилль – групповой этап Лиги Европы

5. Реймс – групповой этап Лиги Европы

6. Ницца – второй квалификационный раунд ЛЕ

...

18. Ним – остается в Лиге 1

19. Амьен – вылет в Лигу 2

20. Тулуза – вылет в Лигу 2

Второй сценарий: зафиксировать окончательную турнирную таблицу по итогам 27-ми туров, которые провели все команды, а 28-й – аннулировать.

Итоговая таблица:



1. ПСЖ – групповой этап Лиги чемпионов

2. Марсель – групповой этап Лиги чемпионов

3. Ренн – третий квалификационный раунд ЛЧ

4. Лилль – групповой этап Лиги Европы

5. Лион – групповой этап Лиги Европы

6. Монпелье – второй квалификационный раунд ЛЕ

...

18. Ним – остается в Лиге 1

19. Амьен – вылет в Лигу 2

20. Тулуза – вылет в Лигу 2

В этом случае победителями ситуации становятся Лион и Монпелье, которые получают путевки в Лигу Европы. В 28-м туре недавний соперник Шахтера проиграл Лиллю, а Монпелье подвергся разгрому от Ренна. Реймс и Ницца свои матчи в тот игровой день выиграли и поднялись на еврокубковые места. Теперь у них могут отобрать Европу просто из-за того, что ПСЖ не сыграл со Страсбуром!

Правда, Лиону можно посочувствовать. "Ткачи" вышли в финал Кубка французской лиги и 4 апреля должны были побороться за путевку в Лигу Европы в матче с ПСЖ. Теперь их путь к финалу турнира не будет иметь никакого значения.

Третий сценарий: зафиксировать окончательную турнирную таблицу по итогам первого круга (19 туров).

Итоговая таблица:



1. ПСЖ – групповой этап Лиги чемпионов

2. Марсель – групповой этап Лиги чемпионов

3. Ренн – третий квалификационный раунд ЛЧ

4. Лилль – групповой этап Лиги Европы

5. Реймс – групповой этап Лиги Европы

6. Нант – второй квалификационный раунд ЛЕ

...

18. Метц – остается в Лиге 1

19. Тулуза – вылет в Лигу 2

20. Ним – вылет в Лигу 2

При таком решения фантастический подарок получит Нант, который во втором круге посыпался (за последние 8 туров одержал лишь одну победу). А больше всего проиграет от такого решения Ним, который во втором круге выбрался со дна таблицы на 18-е (теперь спасительное) место.

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Последний из приведенных сценарий выглядит странным, ведь аннулирует 9 туров чемпионата. С другой стороны, так решится проблема неравного календаря – как раз каждый сыграет с каждым. Если во Франции все же выберут этот вариант, появится прецедент для других европейских лиг.

Например, в Англии вице-чемпионом при таком сценарии станет Лестер, а последнюю путевку в Лигу чемпионов (учитываем дисквалификацию Манчестер Сити) получит Вулверхэмптон, а не Манчестер Юнайтед.

В Германии все изменилось бы еще более кардинально. Осуществилась бы мечта Юлиана Нагельсманна завершить сезон в соответствии с "рождественской" таблицей – Лейпциг выиграл бы титул, а Бавария была бы лишь третьей.

И самое интересное: в Украине также могут последовать примеру такой "уравняловки". Если Лига 1 решится аннулировать 9 туров для "справедливости и равенства", почему бы УПЛ не аннулировать один? 23-й (первый тур второго этапа), в котором Заря обошла Динамо и выпрыгнула на второе "лигочемпионское" место. Зафиксировав таблицу по итогам первого этапа.

Пока что УАФ молчит – совещание провели, варианты завершения сезона прикинули, но никакой конкретики не дали.