Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

Коронавірус поки що не відступає, УЄФА вичікує, а кожен чемпіонат може завершитися по-своєму. Детально розглядаємо ситуацію в європейському футболі та проєктуємо можливі варіанти для УПЛ.

У четвер УЄФА випустив чергову порожню заяву – жодного чіткого рішення, жодної конкретики. Причини очевидні. УЄФА не може вказувати, грати матчі чемпіонату чи ні. Все залежить від розпоряджень влади у кожній країні. В Італії вичікують, коли стане безпечно, в Нідерландах вже заборонили всі спортивні заходи до осені, а в Білорусі ніхто й не думав нічого зупиняти.

Із заяви УЄФА можна виділити лише дві вимоги:

– не поспішати з завершенням чемпіонату (офіційне рішення про завершення сезону можна виносити лише тоді, коли влада на тривалий час заборонила проводити матчі, або економічні проблеми в країні не дають змоги продовжити турнір);

– розподілити єврокубкові місця на наступний сезон за спортивним принципом (суть поняття "спортивний принцип" не пояснено, лише сказано, що розподіл путівок між командами має бути об'єктивним, прозорим, недискримінаційним і не повинен викликати обурення громадськості щодо несправедливості).

Все дуже абстрактно. Мінімум вказівок, лише обмеження.

У кожній країні футбольна влада залежить від державної влади. Остаточна зупинка сезону, по суті, стає формальністю після рішення уряду про заборону проведення матчів.

Правильний приклад: Ередивізі. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що спортивні події до 1 вересня проводити заборонено. Відповідно, Ередивізі ніяк не змогла б дограти сезон, не завдавши серйозного удару по календарю наступного сезону. Тому Королівська футбольна асоціація достроково завершила чемпіонат.

Неправильний приклад: ліга Жупіле. Бельгійські футбольні чини вирішили завершити сезон ще до будь-яких розпоряджень влади країни (рішення немає досі), тому УЄФА засудив такі передчасні рухи, адже ліга Жупіле теоретично може бути дограна без шкоди наступному сезону.

Якщо чемпіонат достроково зупинено, УЄФА цікавить лише розподіл місць у єврокубках на наступний сезон. Національні асоціації самі вирішуватимуть: вручати титул чемпіона чи ні; понижувати команди в класі чи ні.

Приклад, який нам не підходить: У Нідерландах титул не дали нікому. Аякс і АЗ на момент зупинки мають однакову кількість очок, а "євреї" перебувають вище лише завдяки кращій різниці голів. Зрозуміло, що в таких умовах розумно нікого не оголошувати чемпіоном.

Приклад, який нам підходить: У Бельгії (якщо все ж буде дострокова зупинка ліги з поточною турніркою) титул вручать Брюгге. Команда Соболя на 15 очок відірвалася від суперників, тому рішення логічне. Аналогічно зроблять в АПЛ – титул планують вручити Ліверпулю, який має 25 очок гандикапу.

УПЛ у цьому ж списку. Шахтар має +13 у турнірній таблиці, ніхто не піддає його чемпіонство сумнівам, навіть Ігор Суркіс публічно це визнає. Тому Шахтарю повинні вручити титул, якщо чемпіонат не дограватимуть.

Що стосується вильоту/підвищення у класі (якщо фінішувати з поточною турнірною таблицею). Нідерланди вирішили заморозити склади учасників – ніхто не вилітає, ніхто не отримує підвищення. Це викликало хвилю обурення у лідерів Ерстедивізі – Камбюр і Де Графсхап протестують.

Якщо затвердити виліт/промовшн на основі поточних таблиць, надійдуть протести від команд, які перебувають у зоні вильоту Ередивізі.

Існує ще один сценарій, який важко реалізувати в Європі, але який прийнятний для України. Розширення кількості учасників вищого дивізіону без вильоту. УПЛ і так планували розширити до 14 команд у наступному сезоні. Тепер це може стати порятунком.

Мало бути так: остання команда УПЛ вилітає, 3 лідери Першої ліги виходять в еліту.

Тепер може бути так: ніхто не вилітає з УПЛ, 2 лідери Першої ліги виходять в еліту.

Звичайно, головним переможцем ситуації стають Карпати, які перебувають на дні УПЛ з 5-очковим відставанням. Однак такий сценарій водночас розв'язує ще одну проблему. Дивимося на турнірну таблицю Першої ліги.

Рух і Волинь відірвалися від конкурентів (нехай навіть на 2 та 1 очко відповідно, але відірвалися), а от далі – 4 команди з однаковою кількістю пунктів. Давати комусь путівку в еліту завдяки кращій різниці голів не зовсім справедливо. Це неодмінно викличе масу суперечок. А так наша футбольна влада може їх уникнути.

Тепер до найскладнішого – які є варіанти завершення сезону.

Варіант А

Дочекатися, поки уряд країни дозволить проводити матчі з глядачами / без глядачів, після чого дограти сезон. Ідеально. Про це мріють всі.

За чутками, ліги погодилися фінішувати до 30 липня, а серпень виділити під єврокубки (ліги, в яких не залишилося повпредів у ЛЧ і ЛЄ, можуть сміливо догравати у серпні). Потім два тижні перерви – і старт нового сезону у середині вересня. Це не офіційна позиція УЄФА, але такі інсайди є у пресі. І виглядають вони правдоподібно.

Піонером виступає Бундесліга, яка хоче повернутися на стадіони до середини травня. Тут і низька смертність від COVID-19, тут і підтримка регіональної влади (міністри-президенти найбільших земель Баварії та Північної Рейн-Вестфалії ратують за повернення футболу), тут і можливість закупити необхідну кількість тестів.

У Німеччині навіть розроблений план відновлення Бундесліги. Там чимало суперечливих пунктів, пропозиція грати в масках і змінювати їх кожні 15 хвилин – це абсурд, але сам план після коректування може бути втілений у життя. Зараз майже немає сумнівів, що серед топ-ліг Бундесліга відновиться першою. Інші провідні чемпіонати вивчатимуть німецький досвід.

Не беремо до уваги маленькі ізольовані Фарери та Швецію, яка обрала свій шлях боротьби з коронавірусом. У цих країнах вже визначили офіційну дату старту матчів.

Україні німецький досвід не допоможе. Обмежимося однією причиною – у нас немає зайвих тестів, які можна витрачати для постійної безпідставної перевірки футболістів і обслужного персоналу (транслятори, працівники стадіонів).

Коли ж все-таки УПЛ зможе повернутися. Карантин в Україні до 11 травня – доти футбол не оживе жодним чином. Кабмін нещодавно опублікував план виходу з карантину в 5 етапів.

На першому етапі бачимо такий пункт: тренування у командних видах спорту. Т обто теоретично вже 11 травня команди можуть повернутися до повноцінних занять.

На другому етапі бачимо такий пункт: відновлення спортивних змагань, у яких беруть участь не більше 50 осіб без глядачів. Дві заявки команд, два тренерські штаби – у ліміт 50 осіб вписатися можна, якщо сюди не враховувати людей, які забезпечують трансляцію та доглядають за стадіоном.

Коли настане другий етап – невідомо. Уряд наголошує, що цей план можливий лише за умови сприятливої епідемічної ситуації в Україні. Втім, якщо ми дійсно розглядаємо можливість відновлення матчів до кінця травня, то у середині/кінці червня це виглядає ще більш реально. 9 турів можна легко зіграти за 5 тижнів. А час у нас є до 30 липня, позаяк Шахтар продовжує участь у Лізі Європи.

Отож, поки що варіант А для УПЛ виглядає цілком реальним.

Всі інші варіанти не зовсім справедливі. Однак, якщо темпи поширення коронавірусу не зменшаться, а чемпіонат дограти не вдасться, доведеться щось обирати. Пам'ятаємо, що головне завдання – справедливий розподіл єврокубкових місць. Інше УЄФА не сильно цікавить.

Варіант Б

Є декілька опцій (вважаємо, що Кубок України також не дограють).

– завершення сезону з поточною турнірною таблицею.

Що це означає для УПЛ:



Шахтар – груповий етап Ліги чемпіонів

Зоря – третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

Динамо – груповий етап Ліги Європи

Десна – третій кваліфікаційний раунд ЛЄ

Олександрія – другий кваліфікаційний раунд ЛЄ

Так зробили Нідерланди. Утрехт пролетів повз Лігу Європи, маючи на 3 очки менше за Віллем ІІ і зігравши на один матч менше. Позов до суду від клубу вже полетів.

Динамо ж може залишитися без Ліги чемпіонів лише через гірші результати в особистих зустрічах. Теж привід для позову. А заяви про те, що кияни "самі винні", бо в останньому перед зупинкою турі не змогли здолати Десну, поки Зоря обіграла Шахтар, – це лірика.

Ми всі розуміємо, що "самі винні" (тим більш, що близькі до Динамо журналісти перед матчем з Десною писали в соцмережах, нібито в клубі всі розуміли, що цей поєдинок може стати останнім в сезоні, тому потрібно за будь-яку ціну перемагати і не випускати Зорю на друге місце), однак у юридичному полі це не має значення.

– за кожен незіграний тур додати командам кількість очок, яку вони в середньому за матч заробляли в поточному чемпіонаті.

Це вплине на розподіл місць лише в тому випадку, коли команди зіграли неоднакову кількість матчів (наприклад, в АПЛ Арсенал обійде Тоттенхем). В УПЛ це не має сенсу, бо всі провели по 23 гри.

Мінус варіанту Б в тому, що він не враховує календар, який залишився. Знову ж таки – це дуже актуальна проблема в європейських топ-лігах, але не в Україні. У нас якраз завершився перший етап Прем'єр-ліги, другий тільки-но розпочався. Про календар годі вести мову. Тим більш, він також на користь Зорі – на один матч з Шахтарем менше.

Варіант В

Симулювання матчів, що залишилися, як у футбольному менеджері.

Не лякайтеся, все не так абсурдно, як вам здається. За такою моделлю Opta прогнозує фінальний розподіл місць у чемпіонатах. Для прикладу – таблиця АПЛ.

Як це генерується? Визначаємо силу атаки та оборони кожної команди на основі її показників у поточному чемпіонаті. Відповідно до цих цифр моделюється, скільки команди заб'ють в конкретному матчі та як завершиться поєдинок.

Візьмемо наочний приклад – яскравий, щоб все було зрозуміло. Шахтар у поточній УПЛ забивав в середньому 2,6 гола за гру, а пропускав – 0,7. Колос забивав – 1,2, а пропускав – 1,9. У цій системі припускається, що далі команди грали б так само.

Моделювання можна порівняти з витягуванням кульок з пакету. Чим кращий твій коефіцієнт, тим більше кульок твого кольору в пакеті, тим більша ймовірність, що кожного разу витягуватимуть "твій гол", "твою перемогу". "Зігравши" багато разів кожен матч, можна змоделювати завершення сезону.

Відповідно, матч Шахтар – Колос найчастіше завершиться з рахунком 3:1. Можливі й 0:2 на користь ковалівців, однак випадуть вони раз на декілька тисяч.

Цей варіант враховує силу команд і календар, але не враховує форму гравців і значно зменшує кількість сенсацій. Хороший приклад – Лестер-2015/16. "Лисиці" стали чемпіоном АПЛ, хоча букмекери (а вони користуються схожими моделями) давали на це коефіцієнт 1 до 5000.

Як така система змоделює таблицю УПЛ – питання. Нас найбільше цікавить Динамо vs Зоря. У Динамо кращий показник забитих голів (2 проти 1,7), за пропущеними абсолютна рівність (0,8), але в киян попереду на один матч більше проти Шахтаря. А ще є Десна з хорошою обороною (1,6 забитих, 0,7 пропущених).

Варіант Г

Відкинути матчі 23-го туру УПЛ і взяти таблицю за підсумками першого етапу, протягом якого кожна команда зіграла з кожною (по суті, повноцінний турнір).

Що це означає для УПЛ:



Шахтар – груповий етап Ліги чемпіонів

Динамо – третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

Зоря – груповий етап Ліги Європи

Десна – третій кваліфікаційний раунд ЛЄ

Олександрія – другий кваліфікаційний раунд ЛЄ

Такий варіант виглядав би цілком нормально, якби чемпіонат було зупинено до 23-го туру. Однак другий етап все ж розпочали, а скасовувати результати зіграних матчів зовсім не справедливо. На яких підставах відібрати у Зорі законно зароблені 3 очки, які вивели її на друге місце? У цьому випадку також буде позов у суд.

Варіант Д

Провести плей-офф за Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Якщо заборону матчів у нас продовжать до кінця літа (як у Нідерландах), знайти вікно для 2-3 поєдинків все одно можна.

Мінітурнір з 4 командами за єврокубкові місця:

Зоря – 46 очок

Динамо – 46 очок

Десна – 43 очки

Олександрія – 40 очок

Півфінали Зоря – Олександрія та Динамо – Десна вдома у луганців і киян. Фінал на нейтральному полі. Переможець потрапляє у кваліфікацію ЛЧ, фіналість – у груповий етап ЛЄ.

Простіша опція – двоматчеве протистояння Динамо та Зорі за Лігу чемпіонів.

Звучить погано, але це найкращий спосіб уникнути проблем з УЄФА, задовольнивши їхній "спортивний принцип" розподілу єврокубкових місць. Об'єктивно, прозоро, недискримінаційно і не викликатиме обурення громадськості щодо несправедливості – ніхто не піде в суд, якщо програє вирішальний очний матч.

Варіант Е

Розподілити путівки в єврокубки за клубним рейтингом УЄФА.

Що це означає для УПЛ:



Шахтар – груповий етап Ліги чемпіонів

Динамо – третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

Зоря – груповий етап Ліги Європи

Олександрія – третій кваліфікаційний раунд ЛЄ

Маріуполь – другий кваліфікаційний раунд ЛЄ

Цілковита маячня. Чутки про такий розподіл з'явилися у пресі, але цей варіант можна розглядати лише жартома. Чому Маріуполь повинен отримати місце Десни "за колишні заслуги"? Як і Динамо "за вислугу" не повинно обійти Зорю.

Який варіант ви вважаєте найкращим? Пишіть у коментарях.