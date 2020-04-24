Аякс официально оставили без чемпионства – Эредивизи приняла окончательное решение об завершении сезона

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил, что Эредивизи сезона 2019/20 останется без чемпиона.

Отметим, что на вынужденную паузу лидером первенства ушел Аякс, который по дополнительным показателям опережает АЗ (по 56 очков). Замыкает тройку призеров Фейеноорд, который набрал 50 пунктов. Однако текущие результаты никак не повлияют на определение призовых мест.

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KNVB решил, что сезон не будет возобновлен и только определил представителей в еврокубках от Нидерландов, руководствуясь спортивным принципом, как того требует УЕФА. Поэтому Аякс получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а АЗ – в квалификации; Фейеноорд стартует в группе Лиги Европы, а ПСВ и Виллем II – по квалификации.

Как уже отмечалось, звание чемпиона никто не получит. Кроме того, в следующем сезоне не изменится состав участников Эредивизи – никто не вылетит и ни одна команда не поднимется выше. Это хорошие новости для Дэн Хаага и Валвейка, которые прочно засели на дне турнирной таблицы.

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