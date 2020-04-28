Франція має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на ЛЧ

Чемпіонат Франції офіційно завершений рішенням уряду – до вересня футбольні матчі заборонені через пандемію коронавірусу. Тепер Ліга 1 повинна визначити, в якому вигляді зафіксувати фінальну "турнірку" та кому видати єврокубкові місця.

У Франції заборонили проведення великих спортивних заходів до вересня. Прем'єр-міністр країни уточнив: "Футбольний сезон-2019/20 не може бути відновлений". Таке рішення уряду сплутало всі карти місцевій професіональній лізі, яка планувала поновити чемпіонат 17 червня. У середині травня французькі футбольні чини запланували засідання, на якому вирішать долю Ліги 1 та Ліги 2.

Популярне видання RMC Sport дає важливу інформацію:

– анулювання сезону навіть не розглядається;

– підготовлено 3 варіанти фінального розподілу місць;

– з еліти вилетять 2 команди (2 лідери Ліги 2 – Лор'ян і Ланс – вийдуть в еліту), перехідні матчі неможливі;

– єврокубкові путівки, які мали дістатися переможцям Кубка Франції та Кубка ліги, перейдуть наступним командам у чемпіонаті, тобто 5-му та 6-му місцям.

Доля чемпіонського титулу поки що невідома, однак з величезною ймовірністю його все ж вручать. Вручать ПСЖ – команда Томаса Тухеля на 12 очок випереджає переслідувачів. Тому тут нідерландський досвід не підходить. Франція подасть приклад АПЛ і УПЛ, де чемпіонство повинні отримати Ліверпуль і Шахтар.

Отож, розглянемо 3 варіанти фінального розподілу місць у Лізі 1, які показує джерело. Ситуація ускладнюється тим, що не всі провели однакову кількість матчів: 18 команд зіграли по 28 матчів, а 2 інші – 27 (поєдинок 28-го туру між Страсбуром і ПСЖ перенесли, він так і не відбувся).

Перший сценарій: за кожен незіграний тур додати командам кількість очок, яку вони в середньому за матч заробляли в чемпіонаті.

Це фактично означатиме закріплення поточної турнірної таблиці, адже дивіденди отримають тільки Страсбур і ПСЖ (інші зіграли рівну кількість матчів). ПСЖ і так перший, а Страсбуру не вистачить запасу, щоб піднятися вище 10 місця.

Підсумкова таблиця:



1. ПСЖ – груповий етап Ліги чемпіонів

2. Марсель – груповий етап Ліги чемпіонів

3. Ренн – третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

4. Лілль – груповий етап Ліги Європи

5. Реймс – груповий етап Ліги Європи

6. Ніцца – другий кваліфікаційний раунд ЛЄ

...

18. Нім – залишається в Лізі 1

19. Ам'єн – виліт в Лігу 2

20. Тулуза – виліт в Лігу 2

Другий сценарій: зафіксувати остаточну турнірну таблицю за підсумками 27-ми турів, які провели всі команди, а 28-й – анулювати.

Підсумкова таблиця:



1. ПСЖ – груповий етап Ліги чемпіонів

2. Марсель – груповий етап Ліги чемпіонів

3. Ренн – третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

4. Лілль – груповий етап Ліги Європи

5. Ліон – груповий етап Ліги Європи

6. Монпельє – другий кваліфікаційний раунд ЛЄ

...

18. Нім – залишається в Лізі 1

19. Ам'єн – виліт в Лігу 2

20. Тулуза – виліт в Лігу 2

У цьому випадку переможцями ситуації стають Ліон і Монпельє, які отримують путівки в Лігу Європи. У 28-му турі нещодавній суперник Шахтаря програв Ліллю, а Монпельє зазнав розгрому від Ренна. Реймс і Ніцца свої матчі в той ігровий день виграли та піднялися на єврокубкові місця. Тепер в них можуть відібрати Європу просто через, що ПСЖ не зіграв зі Страсбуром!

Щоправда, Ліону також можна поспівчувати. "Ткачі" вийшли у фінал Кубка французької ліги і 4 квітня мали поборотися за путівку в Лігу Європи в матчі з ПСЖ. Тепер їхній шлях до фіналу турніру не матиме жодного значення.

Третій сценарій: зафіксувати остаточну турнірну таблицю за підсумками першого кола (19 турів).

Підсумкова таблиця:



1. ПСЖ – груповий етап Ліги чемпіонів

2. Марсель – груповий етап Ліги чемпіонів

3. Ренн – третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

4. Лілль – груповий етап Ліги Європи

5. Реймс – груповий етап Ліги Європи

6. Нант – другий кваліфікаційний раунд ЛЄ

...

18. Метц – залишається в Лізі 1

19. Тулуза – виліт в Лігу 2

20. Нім – виліт в Лігу 2

За такого рішення фантастичний подарунок отримає Нант, який у другому колі посипався (за останні 8 турів здобув лише одну перемогу). А найбільше програє від такого рішення Нім, який у другому колі вибрався з дна таблиці на 18-те (тепер рятівне) місце.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

Останній з наведених сценарій виглядає дивним, адже анульовує 9 турів чемпіонату. З іншого боку, так вирішиться проблема нерівного календаря – якраз кожен зіграє з кожним. Якщо у Франції все ж оберуть цей варіант, з'явиться прецедент для інших європейських ліг.

Наприклад, в Англії віце-чемпіоном за такого сценарію стане Лестер, а останню путівку в Лігу чемпіонів (враховуємо дискваліфікацію Манчестер Сіті) отримає Вулверхемптон, а не Манчестер Юнайтед.

У Німеччині все змінилося б ще кардинальніше. Здійснилася б мрія Юліана Нагельсманна завершити сезон відповідно до "різдвяної" таблиці – Лейпциг виграв би титул, а Баварія була б лише третьою.

І найцікавіше: в Україні також можуть взяти приклад з такої "зрівнялівки". Якщо Ліга 1 наважиться анулювати 9 турів для "справедливості та рівності", чому б УПЛ не анулювати один? 23-й (перший тур другого етапу), в якому Зоря обійшла Динамо та вистрибнула на друге "лігочемпіонське" місце. Зафіксувавши таблицю за підсумками першого етапу.

Поки що УАФ мовчить – нараду провели, варіанти завершення сезону прикинули, але жодної конкретики не дали.