УАФ провела специальное совещание касательно вариантов возобновления чемпионата Украины

Будет ли доигран чемпионат Украины 2019/20? / ФК Шахтер

УАФ на специальном совещании вместе с представителями УПЛ и ПФЛ обсудила варианты выхода из карантина.

Украинская ассоциация футбола инициировала провела специального совещания, на котором присутствовали также представители УПЛ, ПФЛ, Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, Всеукраинского профессионального союза "Футбол Украины". УАФ представлял первый вице-президент Олег Протасов.

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Функционеры обменялись данными о текущей ситуации в украинских профессиональных командах. В частности, обсудили варианты выхода из карантина и ситуацию с контрактами, на выполнение которых может повлиять изменение даты окончания сезона, информирует официальный сайт УАФ.

Также состоялось предварительное обсуждение разработанных лигами вариантов календарей матчей после возобновления соревнований. В ближайшее время будут проведены специальные рабочие совещания с представителями команд УПЛ и ПФЛ.

Напомним, соревнования в УПЛ остановлены после 23 туров. Лидирует Шахтер, опережающий Зарю и Динамо на 13 пунктов. Недавно Андрей Павелко заявил, что надеется на успешное доигрывание соревнований.

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