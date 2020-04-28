toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

УАФ провела специальное совещание касательно вариантов возобновления чемпионата Украины

18:01 82 Читати українською
УАФ провела специальное совещание касательно вариантов возобновления чемпионата Украины
Будет ли доигран чемпионат Украины 2019/20? / ФК Шахтер

УАФ на специальном совещании вместе с представителями УПЛ и ПФЛ обсудила варианты выхода из карантина.

Украинская ассоциация футбола инициировала провела специального совещания, на котором присутствовали также представители УПЛ, ПФЛ, Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, Всеукраинского профессионального союза "Футбол Украины". УАФ представлял первый вице-президент Олег Протасов.

УПЛ подготовила график завершения сезона 2019/20 – чемпионат будет доигран в интенсивных условиях

Функционеры обменялись данными о текущей ситуации в украинских профессиональных командах. В частности, обсудили варианты выхода из карантина и ситуацию с контрактами, на выполнение которых может повлиять изменение даты окончания сезона, информирует официальный сайт УАФ.

Также состоялось предварительное обсуждение разработанных лигами вариантов календарей матчей после возобновления соревнований. В ближайшее время будут проведены специальные рабочие совещания с представителями команд УПЛ и ПФЛ.

Напомним, соревнования в УПЛ остановлены после 23 туров. Лидирует Шахтер, опережающий Зарю и Динамо на 13 пунктов. Недавно Андрей Павелко заявил, что надеется на успешное доигрывание соревнований.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Милевский и Алиев "определились" с тренерами на общий прощальный матч – сюрреалистический выбор
06:30
447
Теги
коронавирус УАФ УПЛ ПФЛ Олег Протасов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
21
час
:
1
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук