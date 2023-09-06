Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что в матче с его командой Ирландия будет глубоко сидеть в обороне.

Дешам намерен выпустить в стартовом составе на игру с Ирландией двух номинальных левых защитника – братьев Эрнандес. Об этом информирует L'Equipe. Согласно источнику, левый защитник ПСЖ Лукас Эрнандес сыграет в центре обороне вместо защитника Арсенала Уильяма Салиба, тогда как его брат Тео займёт место слева в обороне.

Сборная Франции объявила заявку на матч квалификации Евро-2024 и топ-спарринг против Германии

По мнению Дешама, сборная Ирландии окопается и займёт оборону – более атакующий игрок Тео Эрнандес лучше подойдёт под этот тип игры. Ранее Дидье планировал выпустить в центре обороны пару Упамекано-Салиба, однако затем передумал.

Матч Франция – Ирландия состоится завтра, 7 сентября, в Париже. Эта встреча будет сыграна в рамках 5-го тура отбора к Евро-2024.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?