Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що в матчі з його командою Ірландія буде глибоко сидіти в обороні.

Дешам має намір випустити в стартовому складі на гру з Ірландією двох номінальних лівих захисників – братів Ернандес. Про це інформує L'Equipe. Відповідно до джерела, лівий захисник ПСЖ Лукас Ернандес зіграє в центрі оборони замість захисника Арсенала Вільяма Саліба, тоді як його брат Тео займе місце зліва в обороні.

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На думку Дешама, збірна Ірландії окопається і буде сидіти в обороні – більш атакувальний гравець Тео Ернандес краще підійде під цей тип гри. Раніше Дідьє планував випустити в центрі оборони пару Упамекано-Саліба, однак потім передумав.

Матч Франція – Ірландія відбудеться завтра, 7 вересня, в Парижі. Ця зустріч буде зіграна в рамках 5-го туру відбору до Євро-2024.

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