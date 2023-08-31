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Дидье Дешам подошел к выбору состава максимально консервативно. Все звезды на месте, нет ни одного дебютанта. В сентябре французы проведут 2 матча – домашний отборочный против Ирландии (7-го числа) и товарищеский против Германии (12-го).

Напомним, что команда Дешама набрала максимум очков в предыдущих четырех турах и уверенно возглавляет группу В в рамках отбора Евро-2024.

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