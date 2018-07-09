toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

12:08 148 Читати українською
Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018
Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Франция и Бельгия встретятся 10 июля в ответном матче 1/2 финала чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 прогноз букмекеров – кто фавориты на победу перед полуфиналами

Специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill считают, что Франция имеет чуть больше шансов на победу. Потенциальный триумф команды Дидье Дешам в основное время оценивается коэффициентом 2.37, а в овертайме – 11:00.

На победу Бельгии в регламентированные 90 минут игры ставят 3.10, а в экстра-таймах – 13.00. Ценник ничьей в основное время – 3.10. Шансы команд в серии пенальти считаются равными – 11.00.

Как ЧМ-2018 повлияет на судьбу "Золотого мяча": топ-5 игроков, которые могут нарушить гегемонию Месси и Роналду

Bet365 также считает Францию ​​фаворитом матча. Коэффициент на победу "галльских петухов" в основное время составляет 2.55, а в экстра-таймах – 11.00. Ценник победы Бельгии за 90 минут игры составляет 3.10, а в дополнительное время – 13.00.

Напомним, что в четвертьфинале Бельгия победила Бразилию, а сборная Франции розбиралась с Уругуваем.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
7
час
:
24
мин
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Франция - Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
54
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук