Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Франция и Бельгия встретятся 10 июля в ответном матче 1/2 финала чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 прогноз букмекеров – кто фавориты на победу перед полуфиналами

Специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill считают, что Франция имеет чуть больше шансов на победу. Потенциальный триумф команды Дидье Дешам в основное время оценивается коэффициентом 2.37, а в овертайме – 11:00.

На победу Бельгии в регламентированные 90 минут игры ставят 3.10, а в экстра-таймах – 13.00. Ценник ничьей в основное время – 3.10. Шансы команд в серии пенальти считаются равными – 11.00.

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Bet365 также считает Францию ​​фаворитом матча. Коэффициент на победу "галльских петухов" в основное время составляет 2.55, а в экстра-таймах – 11.00. Ценник победы Бельгии за 90 минут игры составляет 3.10, а в дополнительное время – 13.00.

Напомним, что в четвертьфинале Бельгия победила Бразилию, а сборная Франции розбиралась с Уругуваем.