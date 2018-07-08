Как ЧМ-2018 повлияет на судьбу "Золотого мяча": топ-5 игроков, которые могут нарушить гегемонию Месси и Роналду

Чемпионат мира впервые за долгое время может повлиять на гегемонию Месси и Роналду в борьбе за "Золотой мяч".

Конец эры Месси и Роналду?

Начиная с 2008 года самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась исключительно аргентинцу и португальцу. Они настолько здоминувалы современный футбол, как непосредственно на поле, так и в маркетинговых кабинетах, что представить себе другого победителя премии было практически невозможно. Однако ранний вылет Месси и Роналду с чемпионата мира, а оба прекратили борьбу за заветный трофей еще на стадии 1/8 финала, может наконец остановить их "тиранию".

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После третьей подряд победы Реала в Лиге чемпионов очевидным фаворитом на рекордный 6-й "Золотой мяч" был Криштиану Роналду, но после фиаско португальца на Мундиале по меньшей мере пять претендентов могут выхватить награду из его рук. Выход Англии, Франции, Бельгии и Хорватии в полуфинал ЧМ-2018 укрепил позиции таких исполнителей, как Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Кевин Де Брюйне, Лука Модрич и Харри Кейн. Какие шансы есть у каждого из этих игроков, чтобы получить первый карьере "Золотой мяч", выясняем дальше.

Гризманн и Мбаппе

Сборная Франции считается главным фаворитом чемпионата мира, по крайней мере букмекеры высоко оценивают шансы "галльских петухов" на итоговую победу. Поэтому поул-позишин в гонке за "Золотой мяч" сейчас достается Гризманну и Мбаппе. Оба забили по три гола на чемпионате мира, чем помогли своей команде пробиться в полуфинал. 19-летний вундеркинд из Парижа запомнился, прежде всего, эффектным "выносом тела" сборной Аргентины. Если Мбаппе еще хотя бы раз повторит тот невероятный забег через полполя, а Франция получит мировую корону, то "Золотой мяч" может достаться юноше, о котором несколько лет назад вообще никто ничего не слышал.

Гризманн имеет чуть больше шансов выбраться на футбольный Олимп, выиграв еврокубок. Лига Европы, пожалуй, будет считаться большим достижением среди экспертов, чем четыре трофея Мбаппе с ПСЖ, которые французский гранд мог бы завоевать даже вторым составом. Гризманн фактически самостоятельно разобрался с Марселем, оформив в финале эффектный дубль. Теперь Антуану нужно демонстрировать такой же футбол в заключительных матчах Мундиаля, ведь ранее на турнире он довольно часто терялся на поле.

Лука Модрич

33-летний хорват – один из скрытых кандидатов на "Золотой мяч", наконец-то реально получил уникальный шанс выиграть престижный трофей. На чемпионате мира Модрич практически в одиночку тянет свою команду и уже трижды признавался лучшим игроком матча. Гол звезды Реала в ворота Аргентины стал настоящим украшением Мундиаля, однако к осуществлению мечты ему осталось сделать еще два шага. Большое преимущество Модрича – победа в Лиге чемпионов. Если он сотворит чудо и выиграет ЧМ-2018, то "Золотой мяч" ему можно отдавать без голосования.

Харри Кейн

Форвард сборной Англии имеет все шансы стать лучшим снайпером ЧМ-2018. Кейн уже наколотил в ворота соперников "трех львов" 6 голов, повторив рекорд Гарри Линекера. Теперь у нападающего Тоттенхэма осталось как минимум два матча, чтобы улучшить свои показатели. Несмотря на то, что "шпоры" не выиграли ни одного трофея по итогам сезона 2017/18, Кейн забил 30 голов в АПЛ. Потенциальный триумф Англии на чемпионате мира превратит Харри у одного из главных претендентов на "Золотой мяч", по крайней мере на топ-уровне он находится уже не первый год.

Кевин Де Брюйне

Почему бы и нет? Де Брюйне уверенно ведет золотое бельгийское поколение к победе на чемпионате мира, а его гол в ворота Бразилии – настоящее произведение искусства. Кроме этого, 27-летний плеймейкер провел феноменальный сезон за Манчестер Сити, больше всех приложив руку к чемпионству команды Гвардиолы. Де Брюйне, пожалуй, и лучшим игроком АПЛ мог быть признан, если бы Салах не включил режим бога.