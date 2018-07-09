Франція – Бельгія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Франція та Бельгія зустрінуться 10 липня у матчі у 1/2 фіналу чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Франція – Бельгія відбудеться 10 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 прогноз букмекерів – хто фаворити на перемогу перед півфіналами

Фахівці авторитетної букмекерської контори William Hill вважають, що Франція має трохи більше шансів на перемогу. Потенційний тріумф команди Дідьє Дешама в основний час оцінюється коефіцієнтом 2.37, а в овертаймі – 11.00.

На перемогу Бельгії за регламентовані 90 хвилин гри ставлять 3.10, а у екстра-таймах – 13.00. Цінник нічиєї в основний час – 3.10. Шанси команд в серії пенальті вважаються рівними – 11.00.

Як ЧС-2018 вплине на долю "Золотого м'яча": топ-5 гравців, які можуть порушити гегемонію Мессі та Роналду вже зараз

Bet365 також вважає Францію фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу "гальських півнів" в основний час становить 2.55, а в екстра-таймах – 11.00. Цінник перемоги Бельгії за 90 хвилин гри становить 3.10, а в додатковий час – 13.00.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Бельгія перемогла Бразилію, а збірна Франції розбіралась з Уругуваєм.