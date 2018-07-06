ЧМ-2018 Бразилия – Бельгия: пентакампеоны сокращают отставание в счете

Бельгийцам удалось дважды поразить ворота Алиссона в первой половине игры, но "джокер" Ренато Аугусто сохраняет шансы для пентакампеонов.

Первый момент в игре создала европейская сборная: де Брюйне выиграл силовую борьбу у своего партнера по клубу Фернандиньо, и пробил, но мяч прошел мимо ворот. Ответ бразильцев был еще острее: после подачи углового от Неймара Тьягу Силва должен был забивать с двух метров, но после его поппытки удара мяч попал в штангу ворот Куртуа. Бельгийцы после этого момента занервничали, и пентакампеоны создали еще несколько "пожаров" у ворот "красных дьяволов".

Бразилия – Бельгия – видео голов

Только Бразилия почувствовала "вкус крови" соперника, как бельгийцы весьма неожиданно открыли счет – это Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота после подачи углового. Бразильцы после пропущенного мяча снова бросились в атаку, но вскоре получили и второй в собственные ворота: Лукаку разогнал скоростную контаратаку Бельгии, отдал классную передачу на де Брюйне, а Кевин мощно пробил в дальний нижний от себя угол ворот.

Пентакампеоны отчаянно летели вперед, пытаясь забить хотя бы один гол до перерыва, и моменты у подопечных Тите были, однако уверенно на последнем рубеже играл Куртуа. Европейская сборная под конец первого тайма заработала перспективный штрафной, после выполнения которого Кевином где Брюйне голкипер сборной Бразилии едва вытащил мяч из-под перекладины собственных ворот.

После перерыва Тите усилил атаку "селесао" заменой Виллиана на Фирмино. Форвард Ливерпуля хорошо вошел в игру и мог забивать после блестящего прострела от Марсело, но Бобби не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы удачно подставить ногу перед уже полупустыми воротами. Неймар тем временем продолжал свой личный хит-парад симуляций, пытаясь заработать пенальти, но опытный Мажич ему не поверил.

Пентакампеоны создали момент для Паулинью, но хавбек Барселоны не смог переиграть Куртуа. Еще через пару минут сербский арбитр снова решил не назначить пенальти, однако на этот раз момент был более чем спорным: Жезус в штрафной издевательски прокинул мяч между ног Вертонгену и был сбит Компани. Мажич пересмотрел видеоповтор и все же решил не указывать на 11-метровую отметку.

Бразильцы наращивали давление на ворота Куртуа, а Бельгия снова убежала в опасную контратаку, в которой опасно по воротам пробивал Азар, но мяч просвистел рядом со штангой. Время шло, а бразильцы начинали заметно нервничать, что вылилось в необычно большое от пентакампеонов количество фолов.

Оживил атакующую игру "селесао" выход на поле Дугласа Косты, который в классическом для себя стиле пытался пробивать издали по воротам, смещаясь с правого фланга в центр, но его попытки также не приносили успеха подопечным Тите. Пентакампеонам все же удалось отыграть один мяч и вернуться в игру: Коутинью исполнил блестящий заброс на голову Ренато Аугусто, который пробил точно в нижний угол ворот Куртуа.

ЧМ-2018. 1/4 финала

Бразилия – Бельгия – 1:2

Голы: Ренато Аугусто, 76 – Фернандиньо, 13 (в свои ворота), де Брюйне, 31