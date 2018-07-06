ЧМ-2018: Франция одолела Уругвай и вышла в полуфинал – слезы во время матча как символ всего

Уругвай и Франция встречались в четвертьфинале Чемпионата мира 2018. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Уругвай – Франция стартовали в 17:00 по киевскому времени. Сборная Уругвая выиграла все 4 матча на ЧМ-2018 с общей разницей 7:1. Франция победила 3 раза и разошлась нулевым миром с Данией – общая разница 7:4.

Уругвай – Франция – видео голов

Первый момент создал Уругвай. На 4-й минуте французы откровенно перенервничали в своей штрафной и позволили сопернику все, кроме последнего удара. Стуани без опеки нанес первый удар в следующей атаке, но здесь также было далеко от цели. Команда Табареса на старте встречи неожиданно большими силами пошла вперед: с успешным прессингом, высоким темпом и давлением на ворота. Французы попытались поискать свои голевые моменте, но нарывались на жесткую игру против звезд атаки – Жиру, Мбаппе и Гризманна.

Уругвай – Франция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

На 15-й Мбаппе полностью потеряли на убийственной позиции в штрафной, однако Килиан показал, что удары головой – его ахиллесова пята. Форвард ПСЖ бездарно пробил выше в моменте, когда имел море вариантов и времени на принятие решения. Французы перехватили инициативу, пытаясь короткими стеночками прорывать уругвайскую оборону. "Селесте" сгруппировали силы, оставляя минимум пространства.

На 30-й минуте Мбаппе снова позволили принять мяч без жесткой опеки, однако Килиан и ногой не сумел совершить что-то путное, просто кивнув снаряд влево, где были только чужие. Уругвайцы ответили дальним ударом Весино – Льорис раз сыграл надежно. Франция открыла счет уругвайским оружием. Гризманн подал со штрафного, Варан выиграл верховую борьбу на 11 метрах. На последних минутах Касерес ответил похожим ударом, однако Льорис чудом потянул из угла.

Статистика за первые 45 минут по ударам 7:6 в целом, 4:1 по точным в пользу Уругвая, но ведет Франция. На старте второго тайма Муслера едва не подарил Гризманн халявный гол, пойдя в дриблинг у своих ворот. Повезло, что от ноги Антуана мяч вышел за пределы поля. На 61-й все тот же Муслера фактически прибил свою команду. Гризманн издали пробил в руки голкиперу, но опытнейший страж ворот кулаками перевел снаряд в сетку.

Кристиан Родригес и Корентен Толиссо обменялись ударами из-за пределов штрафной – в обоих случаях очень близко к цели. Мбаппе в одиночку едва не обыграл всю защиту, но заигрался. После пропущенного Муслерой гола вера Уругвая в успех серьезно пошатнулась, и французы с каждой минутой убивали ее остатки своей методической размеренной игрой в центре поля. Показателен был момент, когда Хименес на последних минутах, стоя в стенке, начал плакать. На табло еще даже 90-й минуты не было.

Jiménez en larmes à la 88ème minute de France-Uruguay. Quelle image ! pic.twitter.com/OIPrbYi78U — CultiFoot (@Cultifoot) 6 липня 2018 р.

Франция первой выходит в полуфинал, где ее ждет Бразилия или Бельгия.

ЧМ-2018, 1/4 финала

Уругвай – Франция – 0:2

Голы: Варан, 40, Гризманн, 62