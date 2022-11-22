Чемпионат мира-2022, группа D, 1-й тур

22 ноября, 21:00, г. Аль-Вакра, стадион "Аль-Джануб"

Главный арбитр: Виктор Гомес (ЮАР)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Действующий чемпион мира начинает защиту своего титула – и уже в этом скрыта интрига. В четырех из пяти последних Мундиалей предыдущий триумфатор вылетал с позором, даже не сумев пройти в плей-офф. Франция в 2002 году, Италия в 2010-м, Испания в 2014-м и Германия в 2018-м – появится ли в этом списке Франция-2022?

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Казалось бы, черная полоса чемпионов должна подойти к концу хотя бы потому, что она просто не может длиться так долго. Благо, группа у "Ле Бле" простенькая – кроме Дании, в соперниках скромные Австралия и Тунис, у которых куча внутренних проблем. Тем не менее, подопечные Дидье Дешама последние два года тоже выглядели крайне неубедительно, а отчасти и вообще ужасно.

Летом они едва не вылетели из элиты Лиги наций, одержав всего одну победу в квартете с Данией, Австрией и Хорватией. В квалификации к ЧМ-2022 чемпионы мира заняли первую позицию, но мы прекрасно помним тот отбор – французы расписали две ничьи с Украиной и потеряли очки с очень слабой Боснией (да и на выезде команда мучилась). Половина успешных матчей в нашей группе Франция тоже провела неубедительно.

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На Евро-2020 коллектив тоже не впечатлил, выиграв всего раз и вылетев в 1/8 финала от Швейцарии ("нати" забили Франции аж три гола). Исключением стал только финальный этап предыдущей Лиги наций, где удалось триумфовать благодаря победам над Бельгией и Испанией.

С другой стороны, Лига наций – некий показатель силы команды, а в отборе к ЧМ-2022 Франция даже при плохой игре стала первой. Вообще, последний раз команда Дидье Дешама демонстрировала яркий футбол аж на Евро-2016, после чего "Ле Бле" стали дико прагматичными. Именно эта прагматичность и вынесла их на вершину.

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Гораздо большее опасение вызывает кадровая ситуация сборной. Прямо перед чемпионатам мира вылетели Нкунку и Бензема – "гальские" петухи потеряли сразу половину своей атакующей мощи. Кроме того, травмы оставили центр поля без Погба и Канте, а Камавинга пропустил последнюю тренировку. В обороне тоже пробоины – из-за повреждения в заявку не попал Кимпембе, а Варан и Кунде только-только восстановились.

На этом фоне потеря голкипера Меньяна выглядит не такой уж и страшной. Тень проклятия чемпионов нависла над сборной Франции. Посмотрим, выдержит ли команда Дидье Дешама удары судьбы. Сам коуч заявил, что для него выход в 1/8 финала станет успехом. К счастью для "Ле Бле", сегодняшним их соперником является Австралия.

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"Соккеруз" никогда не претендовали на что-то особенное, но они приучили болельщиков к симпатичной игре и упрямому сопротивлению грандам. В 2006 году эта страна даже прорвалась в 1/8 финала, серьезно помучив итальянцев. В 2018-ом же австралийцы дали бой Франции (1:2) и сдержали Данию (1:1), сохраняя шансы на выход в плей-офф до последнего тура.

Нельзя сказать, что тогдашний состав сборной был намного интереснее нынешнего. Просто сейчас в заявке Австралии вообще трудно за что-то зацепиться. Наиболее мощными и известными исполнителями являются Аарон Муй (Селтик), Авер Мабиль (Кадис) и Айдин Хрустич (Верона), причем все они сейчас не играют в основе своих клубов. Здесь просто нечего обсуждать.

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Тем не менее, подопечные Грэма Арнольда смогли победить Перу в финальном матче квалификации, а это серьезно. С другой стороны, в отборе их дважды била Япония, а переиграть Саудовскую Аравию так и не удалось. В целом, "соккеруз" выглядят крепко на фоне слабеньких команд, а с более сильными оппонентами они играют, как получится.

Этот матч, в отличие от многих других поединков Мундиаля, обошли политические скандалы. Есть время поговорить о чем-то действительно красивом – о стадионе Аль-Джануб, который стал последним футбольным проектом для великого архитектора Заха Хадид.

Его дизайн вдохновился лодочками "дау", на которых плавали ныряльщики за жемчужинами. Они являются одними из главных символов Катара, а город Аль-Вакра с давних времен был центром этого промысла. Стены и потолок арены напоминают паруса, которые раздуваются ветром.

Ориентировочные составы на матч Франция – Австралия

Франция: Льорис – Павар, Конате, Упамекано, Т. Эрнандес – Дембеле, Чуамени, Фофана, Рабьо – Жиру, Гризманн

Австралия: Райан – Аткинсон, Суттар, Роулз, Бехич – Мабиль, Муй, Хрустич, Ирвин, Леки – Макларен

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Франция, конечно, тревожит уровнем своего футбола, а еще больше она тревожит своими кадровыми потерями. В поединке с Данией они обязательно дадут о себе знать, а вот с Австралией – вряд ли. Если бы в соперниках были "соккеруз" хотя бы образца 2018 года, можно было бы надеяться на сенсацию, но сейчас ее вероятность чрезвычайно низкая.

Никто не удивится, если подопечные Грэма Арнольда достойно будут держать нули 60-70 минут. Франция в атаке создает слишком мало. Тем не менее, рано или поздно "Ле Бле" прошьют голкипера австралийцев. Мы без колебаний ставим на победу чемпионов мира.

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