Макрон посетит ЧМ-2022, если Франция дойдёт до определённой стадии
18:09 - Читати українською
Эммануэль Макрон посетит Катар, если сборная Франции дойдёт до полуфинала ЧМ-2022.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить чемпионат мира в Катаре в том случае, если национальная сборная выйдет в полуфинал турнира. Об этом информирует L'Equipe.
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Источник отмечает, что эту информацию Елисейский дворец сообщил нескольким СМИ.
Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом. Ранее главный тренер команды Дидье Дешам заявил, что главная цель для его команды – выход в плей-офф.
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