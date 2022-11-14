Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить чемпионат мира в Катаре в том случае, если национальная сборная выйдет в полуфинал турнира. Об этом информирует L'Equipe.

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Источник отмечает, что эту информацию Елисейский дворец сообщил нескольким СМИ.

Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом. Ранее главный тренер команды Дидье Дешам заявил, что главная цель для его команды – выход в плей-офф.

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