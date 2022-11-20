Бензема испортил серию обладателей "Золотого мяча" на чемпионатах мира, которая держалась 40 лет
Травма Карима Бензема станет болезненным ударом не только для сборной Франции, но и для статистики.
Нападающий Реала оказался первым за 40 лет действующим обладателем "Золотого мяча", который пропустит чемпионат мира, информирует Squawka.
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В последний раз такая проблема постигла Аллана Симонсена. Нападающий Борусии М выиграл "Золотой мяч-1977", но вместе со сборной Дании не пробился на ЧМ-1978 в Аргентине. После этого все обладатели индивидуальной награды ездили и на Мундиали – Карл-Хайнц Румменигге (1982), Мишель Платини (1986), Марко ван Бастен (1990), Роберто Баджо (1994), Роналдо (1998), Майкл Оуэн (2002), Роналдиньо (2006), Лионель Месси (2010) и дважды Криштиану Роналду (2014, 2018).
Напомним, Бензема находился в заявке сборной Франции, однако получил травму и не сможет помочь действующим чемпионам на ЧМ-2022 в Катаре.
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