Травма Карима Бензема станет болезненным ударом не только для сборной Франции, но и для статистики.

Нападающий Реала оказался первым за 40 лет действующим обладателем "Золотого мяча", который пропустит чемпионат мира, информирует Squawka.

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В последний раз такая проблема постигла Аллана Симонсена. Нападающий Борусии М выиграл "Золотой мяч-1977", но вместе со сборной Дании не пробился на ЧМ-1978 в Аргентине. После этого все обладатели индивидуальной награды ездили и на Мундиали – Карл-Хайнц Румменигге (1982), Мишель Платини (1986), Марко ван Бастен (1990), Роберто Баджо (1994), Роналдо (1998), Майкл Оуэн (2002), Роналдиньо (2006), Лионель Месси (2010) и дважды Криштиану Роналду (2014, 2018).

The Ballon d'Or holder has been present at every World Cup since 1982:



◉ 1982 Rummenigge

◉ 1986 Platini

◉ 1990 Van Basten

◉ 1994 Baggio

◉ 1998 Ronaldo

◉ 2002 Owen

◉ 2006 Ronaldinho

◉ 2010 Messi

◉ 2014 Cristiano

◉ 2018 Cristiano



Let's hope Benzema makes it. pic.twitter.com/aApzRoxDLS — Squawka (@Squawka) November 19, 2022

Напомним, Бензема находился в заявке сборной Франции, однако получил травму и не сможет помочь действующим чемпионам на ЧМ-2022 в Катаре.

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