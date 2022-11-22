Чемпіонат світу-2022, група D, 1-й тур

22 листопада, 21:00, м. Аль-Вакра, стадіон "Аль-Джануб"

Головний арбітр: Віктор Гомес (ПАР)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Чинний чемпіон світу починає захист свого титулу – і вже у цьому прихована інтрига. У чотирьох з п'яти останніх Мундіалей попередній тріумфатор вилітав із ганьбою, навіть не зумівши пройти у плей-офф. Франція в 2002 році, Італія в 2010-му, Іспанія в 2014-му й Німеччина в 2018-му – чи з'явиться у цьому списку Франція-2022?

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Здавалося б, чорна смуга чемпіонів має добігти кінця хоча б тому, що вона просто не може тривати так довго. Благо, група у "Ле Бльо" простенька – крім Данії, в суперниках скромні Австралія й Туніс, у яких купа внутрішніх проблем. Тим не менш, підопічні Дідьє Дешама останні два роки теж виглядали вкрай непереконливо, а почасти й взагалі жахливо.

Влітку вони ледь не вилетіли з еліти Ліги націй, здобувши всього одну перемогу в квартеті з Данією, Австрією та Хорватією. У кваліфікації до ЧС-2022 чемпіони світу посіли першу позицію, але ж ми прекрасно пам'ятаємо той відбір – французи розписали дві нічиї з Україною й втратили очки з дуже слабкою Боснією (та і на виїзді команда мучилась). Половина успішних матчів у нашій групі Франція теж провела непереконливо.

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На Євро-2020 колектив теж не вразив, вигравши всього раз і вилетівши в 1/8 фіналу від Швейцарії ("наті" забили Франції аж три голи). Виключенням став тільки фінальний етап попередньої Ліги націй, де вдалося тріумфувати завдяки перемогам над Бельгією та Іспанією.

З іншого боку, Ліга націй – такий собі показник сили команди, а у відборі до ЧС-2022 Франція навіть за поганої гри стала першою. Взагалі, востаннє команда Дідьє Дешама демонструвала яскравий футбол аж на Євро-2016, після чого "Ле Бльо" стали дико прагматичними. Саме ця прагматичність винесла їх на вершину.

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Значно більший острах викликає кадрова ситуація збірної. Прямо перед чемпіонатам світу вилетіли Нкунку й Бензема – "гальські" півні втратили одразу половину своєї атакувальної могутності. Крім того, травми залишили центр поля без Погба й Канте, а Камавінга пропустив останнє тренування. В обороні теж пробоїни – через пошкодження в заявку не потрапив Кімпембе, а Варан і Кунде тільки-но відновились.

На цьому тлі втрата голкіпера Меньяна виглядає не такою вже й страшною. Тінь прокляття чемпіонів нависла над збірною Франції. Подивимось, чи витримає команда Дідьє Дешама удари долі. Сам коуч заявив, що для нього вихід в 1/8 фіналу стане успіхом. На щастя для "Ле Бльо", сьогоднішнім їхнім суперником є Австралія.

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"Соккеруз" ніколи не претендували на щось особливе, але вони привчили вболівальників до симпатичної гри й впертого спротиву грандам. У 2006 році ця країна навіть прорвалася в 1/8 фіналу, серйозно помучивши італійців. У 2018-му ж австралійці дали бій Франції (1:2) й стримали Данію (1:1), зберігаючи шанси на вихід у плей-офф до останнього туру.

Не можна сказати, що тодішній склад збірної був аж набагато цікавішим за нинішній. Просто зараз у заявці Австралії взагалі важко за щось зачепитись. Найбільш потужними й відомими виконавцями є Аарон Муй (Селтік), Авер Мабіль (Кадіс) та Айдін Хрустіч (Верона), причому всі вони зараз не грають в основі своїх клубів. Тут просто нічого обговорювати.

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Тим не менш, підопічні Грема Арнольда змогли перемогти Перу в фінальному матчі кваліфікації, а це серйозно. З іншого боку, у відборі їх двічі била Японія, а переграти Саудівську Аравію так і не вдалося. В цілому, "соккеруз" виглядають міцно на тлі слабеньких команд, а з сильнішими опонентами вони грають, як вийде.

Цей матч, на відміну від багатьох інших поєдинкуів Мундіалю, обійшли політичні скандали. Є час поговорити про щось дійсно красиве – про стадіон Аль-Джануб, який став останнім футбольним проектом для великої архітекторки Заха Хадід.

Його дизайн надихнувся човниками "дау", на яких плавали пірнальники за перлинами. Вони є одними з головних символів Катару, а місто Аль-Вакра здавно було центром цього промислу. Стіни й стеля арени нагадують вітрила, які роздмухуються вітром.

Орієнтовні склади на матч Франція – Австралія

Франція: Льоріс – Павар, Конате, Упамекано, Т. Ернандес – Дембеле, Чуамені, Фофана, Рабйо – Жиру, Грізманн

Австралія: Раян – Аткінсон, Суттар, Роулз, Бехіч – Мабіль, Муй, Хрустіч, Ірвін, Лекі – Макларен

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Франція, звісно, тривожить рівнем свого футболу, а ще більше вона тривожить своїми кадровими втратами. У поєдинку з Данією вони обов'язково дадуть про себе знати, а от з Австралією – навряд чи. Якби в суперниках були "соккеруз" хоча б зразка 2018 року, можна було б сподіватись на сенсацію, але зараз її вірогідність надзвичайно низька.

Ніхто не здивується, якщо підопічні Грема Арнольда гідно триматимуть нулі 60-70 хвилин. Франція в атаці створює занадто мало. Тим не менш, рано чи пізно "Ле Бльо" прошиють голкіпера австралійців. Ми без вагань ставимо на перемогу чемпіонів світу.

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