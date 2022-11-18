Збірна Франції на ЧС-2022 у Катарі захищатиме чемпіонський титул. Однак, далеко не усі тріумфатори з 2018-го виступлять на цьогорічному Мундіалі. Розповідаємо про тих, на кого більше не може розраховувати Дідьє Дешам.

Бенжамен Менді

Скандальний захисник Манчестер Сіті, можливо, взагалі не повернеться у футбол. Він перебуває під вартою через звинувачення у серії сексуальних злочинів. Менді інкримінують щонайменше 10 випадків зґвалтування. На переможному для Франції ЧС-2018 Бенжамен провів лише 40 хвилин, але цього виявилося достатньо, аби отримати золоту медаль.

Самюель Умтіті

Містер-лазарет був основним центрбеком французів на чемпіонському для них Мундіалі. У сезоні 2017/18 він востаннє нагадував повноцінного гравця. Вже тоді у нього з’явилися проблеми з коліном, проте захисник Барси відмовився від хірургічного втручання заради виступів на ЧС. Ризик виправдав себе частково. Умтіті виграв найбажаніший трофей у футболі, але після цього вже не повернувся на колишній рівень. Прихильник консервативного лікування намагається реанімувати кар’єру в скромному Лечче.

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Аділь Рамі

Колишній Памели Андерсон на ЧС-2018 не провів жодної хвилини. Проте, у нього була особлива місія. Перед кожним матчем збірної Франції Антуан Грізманн смикав Рамі за вуса, буцімто на фарт. Зрештою до ритуалу “Маленького принца” долучилися й інші футболісти. Перед фінальним поєдинком з хорватами не втримався сам Дешам. У Катарі “гальським півням” доведеться обходитися без щасливих вус. Рамі дограє в Труа і зізнається, що його погубили жінки, гулянки та їжа.

Джибріль Сідібе

Резервіст Дешама на попередньому Мундіалі скотився до чемпіонату Греції. Свого часу Сідібе вважався одним з найперспективніших латералів планети, проте банально засидівся в Монако. Навіть після ЧС-2018 він провів у Королівстві ще один сезон, поки не перебрався у Евертон. Ставши одним з найбільших розчарувань АПЛ, Сідібе повернувся з оренди до табору монегасків, а по завершенні сезону 2021/22 підписав повноцінний контракт з АЕКом.

Стівен Н'Зонзі

Екс-хавбек Севільї та Роми взяв участь у п'яти матчах ЧС-2018, програючи конкуренцію зірковому тріо Канте-Матюйді-Погба. Вештався по орендах (Ренн чи Галатасарай) і зрештою поїхав на заробітки в Катар. Пробитися у збірну Франції, виступаючи за Ар-Райян, місія нездійсненна. Тим паче, 33-річний руйнівник різко знизив до себе вимоги після перемоги на Кубку світу.

Корентен Толіссо

Травматична екс-зірка Баварії доволі несподівано повернувся в Ліон. Попри серйозні пропозиції від більших клубів минулого літа, досвідчений хавбек у статусі вільного агента підписав 5-річний контракт з "ткачами". Толіссо був далеко не останнім гравцем Франції на ЧС-2018, регулярно отримуючи ігровий час. Проте напередодні катарської першості його форма не вражає. У Лізі 1 він награв лише 500 хвилин у 10 матчах. Тож рішення Дешама не вносити його у заявку – більш ніж справедливе.

Поль Погба

Можливо, найвідчутніша втрата французів у Катарі. Погба залишається основним гравцем збірної. Навколо нього будувалася гра команди у центрі поля. Зірка Юве пропустив старту сезону через пошкодження меніска, повернувся до травмувань і знову травмувався. Усе це відбувалося на фоні "чаклунського скандалу". Матіас Погба звинуватив молодшого брата у зв'язках з шаманами, які начебто повинні були нашкодити Мбаппе.

Флоріан Товен

Багаторічний лідер Марселя зник з радарів після переїзду до Мексики у 2021-му. Зараз він асистує своєму зірковому земляку Андре-П'єру Жиньяку в складі Тігрес. Відсутність Товена на ЧС-2022 навряд чи хтось помітить. На минулому Мундіалі він був глибоким резервістом, провівши на полі 1 хвилину проти Аргентини в 1/8 фіналу.

Тома Лемар

Вінгер Атлетіко став жертвою невиразної форми мадридців, де провалюються майже усі. У поточному сезоні Лемар не відзначався стабільністю, відігравши сумарно 390 хвилин у 9 матчах Ла Ліги. Регулярні мікротравми теж не допомагають. Становище француза настільки неоднозначне, що взимку він ризикує потрапити під велику чистку Сімеоне. Щоправда, претендентів на нього – обмаль.

Набіль Фекір

Один з найбільш нестабільних футболістів планети був важливим гравцем для Дешама на ЧС-2018, та цього разу його навіть немає у заявці. Фекір – це короткі спалахи геніальності і багато травм. У поточному сезоні він лише двічі провів на полі усі 90 хвилин. Та й то було ще на старті Ла Ліги. Розрив литкового м'яза повністю вибив плеймейкера Бетіса з колії.

Блез Матюїді

35-річний хавбек вже два сезони "проводить майстер-класи" в МЛС. Незамінний гравець збірної Фанції на ЧС-2018 приєднався до амбіційного проекту Девіда Бекхема – Інтер Маямі. Останнім клубом Матюйді у Європі був Ювентус, з яким француз розірвав контракт влітку 2020-го. Після цього він перестав потрапляти у заявки "Ле Бльо".

Н'Голо Канте

Чергова відчутна втрата французів, яких напередодні Кубка світу в Катарі підкосила епідемія травм. В жовтні Канте прооперували підколінне сухожилля. Попередні терміни відновлення – 4 місяці. У сезоні 2022/23 хавбек Челсі зіграв лише 2 матчі АПЛ, а в Лізі чемпіонів взагалі не з'являвся. Якби не проблеми зі здоров'ям, мініатюрний півзахисник міг би розраховувати на місце в основі збірної.

Преснель Кімпембе

Лідер ПСЖ в останній момент випав із заявки "гальських півнів". Під час ЧС-2018 він перебував на другорядних ролях, зігравши лише проти Данії. У Катарі теж буде серйозна конкуренція, враховуючи багатий вибір французів (Ернандес, Конате, Кунде, Саліба, Упамекано, Варан), проте шанси у нього точно з'явилися б. Тим паче, у тій же Лізі націй Дешам регулярно проводив ротацію в центрі оборони.

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