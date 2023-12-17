У неділю 16-й тур чемпіонату Німеччини завершували декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 15-й тур

Фрайбург – Кельн – 2:0

Голи: Грегоріч, 72, Шаллай, 90+5

Вилучення: Шабо, 62 (Кельн, друга жовта картка)

Байєр – Айнтрахт – початок матчу о 18:30

РБ Лейпциг наздогнав Баварію у топ-3, Борусія Д залишилась поза зоною Ліги чемпіонів, Бохум несподівано розгромив Уніон

У першому матчі дня Фрайбург приймав Кельн. Доволі рівний перший тайм минув без голів. Фатальною стала 62 хвилина, коли Шабо заробив другий "гірчичник" і залишив "цапів у меншості. Господарі змогли використати чисельну перевагу в середині другого тайму – відзначився Грегоріч.

Шаллай наприкінці зустрічі мав подвоювати перевагу, але влучив у стійку. Зрештою, ще одна його спроба вже у доданий час увінчалась успіхом – автор першого гола записав до свого доробку ще й асист. Третя перемога поспіль принесла Фрайбургу 24 очки і пядняла на шосту сходинку, Кельн з 10-ма пунктами залишився шістнадцятим.

Борусія М розписала бойову нічию з Вердером – фанати Ґладбаха влаштували шоколадний протест