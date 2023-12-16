В субботу 16-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 15-й тур

Аугсбург – Боруссия Д – 1:1

Голы: Демирович, 23 – Мален, 35

Бохум – Унион Берлин – 3:0

Голы: Асано, 45+5, Пасиенсия, 54, Штогер, 78 (п.)

Дармштадт – Вольфсбург – 0:1

Гол: Майер, 63

Удаление: Лакруа, 27 (Вольфсбург, красная карточка)

Майнц – Хайденхайм – 0:1

Гол: Пирингер, 12

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Клостерман, 34, Форсберг, 71, Симакан, 74 – Кабак, 42

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Аугсбург притормозил Боруссию Д, расписав с ней боевую ничью. Демирович в середине тайма шокировал "шмелей" индивидуальным проходом, но еще до перерыва Мален восстановил статус-кво. Казалось, что очередной гол от гостей лишь вопрос времени, но баварцы выстояли и отобрали у команды Эдина Терзича драгоценные два очка. Боруссия осталась пятой – расстояние от Байера составляет уже 10 пунктов.

Бохум на своем поле неожиданно разгромил Унион. У берлинцев после прихода нового тренера, казалось, все начало налаживаться. Более того, подопечные Бьелицы на неделе едва не отобрали очки у Реала в Лиге чемпионов, уступив лишь на последних минутах 2:3. На этот раз берлинцы голов не забивали, пропустив, в свою очередь три сухих мяча. Поражение снова опустило их в зону вылета, а Бохум выскочил уже на тринадцатую строчку.

Еще два матча завершились с одинаковым счетом 0:1. Вольфсбург на выезде дожал Дармштадт, при этом сделав это в меньшинстве – полтора тайма "волки" играли вдесятером. Майнц уступил новичку Хайденхайму и... поднялся на 17-ю строчку – все благодаря фиаско Дармштадта в параллельной встрече.

В последней игре дня РБ Лейпциг перестрелял Хоффенхайм. Еще до перерыва команды обменялись голами, а в середине второго тайма "быки" в течение двух минут сняли вопрос о победителе и поднялись в топ-3 Бундеслиги, набрав одинаковое количество очков с Баварией (по 32). Хоффенхайм с 23 пунктами остался шестым.

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