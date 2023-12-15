Вердер и гладбахская Боруссия в рамках премьерного матча 15-го тура немецкой Бундеслиги сильнейшего не определили (2:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Вердер открыл счет уже на 7-й минуте усилиями Борре – тот принял заброс от Шмидта и расстрелял ворота из пределов штрафной. Очень простой гол. Вскоре же матч пришлось приостановить из-за протеста болельщиков.

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Фаны Боруссии забросали поле шоколадными монетками. Это связано с решением Бундеслиги по коммерциализации своего продукта – немецкие клубы согласились создать дочернюю компанию, доступную для иностранных инвестиций. Перед этим ультрас молчали 12 минут, причем это молчание поддержали все остальные фаны в стране.

Мини-перерыв длился пять минут. В дальнейшем игра шла без явного преимущества какой-то из команд, однако на 41-й минуте Вердер упустил шанс забить во второй раз. Борре подавал с правого фланга на линию вратарской, Дукш замкнуть не смог, а Биттенкур подхватил мяч и пробил с шести метров – выше ворот!

Наказание за расточительство оказалось жестким. Уже на 45-й минуте Боруссия М сравняла счет. Хак зацепился в штрафной во время суматохи, сбросив его в полукруг – а Райц оттуда закрутил в левый нижний. 1:1! Отдыхать команды отправились именно с этими цифрами на табло.

А уже на старте второго тайма "жеребцы" выскочили в результативную контратаку 2-в-3. Хак стянул на себя двоих и покатил в свободное пространство на Райца, а тот качнул защитника и пробил в правый угол – 2:1! Впрочем, на 76-й минуте Гладбах допустил очередную бездарную ошибку в обороне, что стоило победы.

После простого заброса бременцев в штрафную мяч снова оказался за защитниками. Да, передаче помог досадный рикошет от Райца, однако Эльведи и Вьобер тупо остановились. Нджинма протолкнул сферу мимо кипера, а Дукш расстрелял ближний угол – 2:2!

Только после этого хозяева начали проводить замены, но они не спасли. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – Боруссия М теперь рискует завершить тур за пределами топ-10, а Вердер держится двенадцатым.

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