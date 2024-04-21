В матче 30-го тура чемпионата Германии Майнц на выезде разошелся миром с Фрайбургом (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В последнем матче 30-го тура Фрайбург принимал Майнц. Подопечные Кристиана Штрайха до сих пор сохраняли шансы заскочить в последний еврокубковый вагон – от места в Лиге конференций в случае победы их отделяло бы 5 очков. В свою очередь “карнавальщики” балансировали над зоной вылета и каждый следующий проваленный поединок все больше приближал их ко Второй Бундеслиге.

Штутгарт неожиданно уступил Вердеру и отпустил Баварию в отрыв – "швабы" рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов

Хозяевам удалось выйти вперед уже в начале матча: Грегорич выпрыгнул выше других навстречу навесной передаче и головой переправил сферу в сетку. В середине тайма Михаэль потерял шанс оформить дубль: он снова пробивал головой, но на этот раз кипер Майнца сумел перевести мяч на угловой.

Вскоре гости ответили двумя опасными выпадами: на попытку Буркардта среагировал Атуболу, а Груда пробил впритирку со штангой. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете – Буркардт все-таки сумел реализовать свою очередную попытку за 5 минут до свистка.

Хозяева были ближе к победе (чего только стоит момент Грегорича в конце встречи, когда мяч пролетел мимо стойки), но все завершилось миром. Фрайбург набрал 40 очков и поднялся на седьмую строчку, Майнц с 27-ю баллами обошел Бохум и стал пятнадцатым.

Байер был в минуте от первого поражения в сезоне в матче с дракой – Боруссия Д во второй раз остановила Хаби Алонсо