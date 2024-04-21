У матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини Майнц на виїзді розійшовся миром з Фрайбургом (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

В останньому матчі 30-го туру Фрайбург приймав Майнц. Підопічні Крістіана Штрайха досі зберігали шанси заскочити в останній єврокубковий вагон – від місця у Лізі конференцій у разі перемоги їх відділяло б лише 5 очок. Своєю чергою "карнавальники" балансували над зоною вильоту і кожен наступний провалений поєдинок все більше наближав їх до Другої Бундесліги.

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Господарям вдалось вийти вперед вже на початку матчу: Грегоріч вистрибнув вище за інших назустріч навісній передачі і головою переправив сферу у сітку. В середині тайму Міхаель втратив шанс оформити дубль: він знову пробивав головою, але цього разу кіпер Майнца зумів перевести м'яч на кутовий.

За трохи гості відповіли двома небезпечними випадами: на спробу Буркардта зреагував Атуболу, а Груда пробив впритирку зі стійкою. Однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку – Буркардт таки зумів реалізувати свою чергову спробу за 5 хвилин до свистка.

Господарі були ближчим до перемоги (чого лише вартує момент Грегоріча наприкінці зустрічі, коли м'яч пролетів повз стійку), але все завершилось миром. Фрайбург набрав 40 очок і піднявся на сьому сходинку, Майнц з 27-ма балами обійшов Бохум і став п'ятнадцятим.

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