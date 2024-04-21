Первый матч в статусе чемпиона Байер проводил на Вестфален Штадион. В первом круге Боруссия была одной из немногих команд, которая выстояла против "фармацевтов". Дортмундцы в декабре на выезде сыграли вничью, прервав 8-матчевую победную серию подопечных Хаби Алонсо.

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Обе команды еще продолжают борьбу в еврокубках. "Шмели" довольно неожиданно прошли мадридский Атлетико и сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Байер значительно спокойнее добрался до аналогичной стадии ЛЕ. Важно понимать, что Боруссия имела преимущество при подготовке к сегодняшнему матчу, поскольку в ЛЧ играла во вторник да еще и дома. Леверкузен в четверг был в Лондоне, а сегодня приехал в Дортмунд.

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За весь первый тайм Байер лишь раз попал в створ ворот, Телла пробивал после подачи с углового. Еще было немало попыток от уже загаданного выше трио, но все было мимо рамки ворот. Боруссия не имела и того. В какой-то момент Фримпонг претендовал на пенальти. Его сбили на подступах к штрафной, наступив на ногу. Главный арбитр вообще не свистнул, а VAR определил, что нарушение было за пределами штрафной площади.

Атаки хозяев можно было посчитать по пальцам. Только перед самым перерывом у ворот Леверкузена стало жарко. Забитцер получил возможность пробить с правого угла вратарской. Градецки по-настоящему спас, совершив великолепный сейв.

Впрочем, заметить это в действиях футболистов было сложно. Наоборот, более интенсивный футбол демонстрировали гости. Очень активным было трио Теллла - Хофманн - Фримпонг. Они регулярно вжимали оборону Боруссии к штрафной площади. Хуммельс и Ко прилагали много усилий, чтобы не допустить ударов по собственным воротам.

На старте второй половины дортмундцы "наварили" в защите. Байер вылетал в контратаку 3 в 1. Однако Фримпонг и бить не решился, и передачу отдавал максимально неудачную, поэтому для хозяев все обошлось. Отвечать на такую дерзость они не очень то и спешили.

Казалось, Боруссию вполне устраивает ничья. По крайней мере для победы они ничего не делали. Зато Хаби Алонсо усилил состав, выпустив Флориана Вирца. Это не очень изменило рисунок игры. Байер и в дальнейшем владел инициативой, не создавая острых моментов. А Дортмунду хватило и одного. Забитцер подал с правого края, а Фюлькруга почему-то оставили одного на линии вратарской. Никлас пробил насколько мощно, что мяч влетел в ворота, хоть и Градецки его коснулся.

Завершилось все, будто в настоящем дерби. Дракой! Толкотня была настолько массовой, что арбитр даже выписал красную карточку не тому игроку. К счастью, вмешался VAR, который отменил удаление Фримпонга. Все ограничилось желтыми для него, Джаки и Шлотербека. Из-за этого инцидента арбитр добавил аж 8 минут. И это было именно то, что нужно Байеру. На последней минуте он избежал первого поражения в сезоне. Станишич забил после подачи с углового. Огненная ничья. Боруссия осталась на пятом месте, которое в этом сезоне, скорее всего, также позволит сыграть в Лиге чемпионов.