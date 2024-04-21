В 30-м туре чемпионата Германии Вердер на своем поле одолел Штутгарт (2:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Воскресный уикенд в Бундеслиге открывал поединок между Вердером и Штутгартом. Обеим командам было за что бороться – "швабы" вели ожесточенную дуэль с Баварией за второе место, тогда как "волки" сохраняли неплохие шансы на попадание в еврокубки. А учитывая то, что в следующих двух турах соперниками Штутгарта будут Байер и Бавария, подопечным Себастьяна Хьонесса в этом матче кровь из носу надо было набирать три очка.

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Команды в вязкой борьбе до середины тайма не создали фактически ни одного опасного момента. Можно вспомнить лишь несильный удар Ундава по центру ворот Вердера в дебюте встречи.

На 28-й минуте Левелинг в собственной штрафной завалил Агу, пытаясь предотвратить выход один на один, и арбитр назначил пенальти в ворота Штутгарта. Нюбель угадал направление удара, но мяч скользнул под ним – 1:0.

"Швабы" могли сравнивать перед самым свистком – Ундав откликнулся на прострел в штрафную, но мяч после его удара головой попал в перекладину!

Сразу после перерыва Левелинг упустил шанс забить с идеальной диагонали Ундава – ворвавшись во вратарскую он с острого угла пробил в голкипера. Вердер бросился в контратаку и увеличил свое преимущество: Шмидт убежал по правому флангу и прострелил на ход Душко, который в касание прошил Нюбеля, оформив дубль.

В середине второго тайма усилия гостей наконец увенчались успехом – Ундав удачно сыграл на добивании и зажег интригу в матче. На последних минутах Штутгарт требовал пенальти, но VAR указал командам продолжать игру.

Вердер выстоял и, набрав 34 очка, поднялся на одиннадцатую строчку турнирной таблицы. Штутгарт отпустил Баварию в отрыв и идет теперь третьим.

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