Фрайбург одержал сенсационную победу над Боруссией М – "жеребцы" в шаге от вылета из борьбы за Лигу чемпионов

В рамках поединка 30-го тура Бундеслиги гладбахская Боруссия оступилась во Фрайбурге (0:1).

Боруссия М перед началом тура отставала от третьего РБ Лейпциг на два очка, а Байер шёл позади, имея равенство по ним. Таким образом, "жеребцам" сегодня нельзя было проигрывать – и первый тайм показал, что они не собираются этого делать.

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Подопечные Марко Розе доминировали на поле, не вылезали из чужой половины и восемь раз пробили из пределов штрафной. На 10-х минутах Боруссия трижды приблизилась к голу, однако удары Плеа, Штиндля и Нойхауса с разных дистанций и углов потащил Шволов – Фрайбург реально огрызнулся только перед перерывом контратакой с мощным выстрелом Хёлера метров с 15-ти. Зоммер парировал.

Второй тайм начался в похожем ключе, но Боруссия М выглядела несколько пассивно. Кристиан Штрайх решил перевернуть игру двумя заменами, бросив в бой Шмида и Петерсена. Последний уже через несколько секунд вознаградил тренера голом, замкнув подачу Грифо со штрафного – 1:0. Интересно, что 14 из 21 последних голов Фрайбурга были забиты именно после стандартов.

Гладбахцы ответили несколькими слабыми и неточными ударами в исполнении Херманна, Эльведи и Штиндля, а на 68-й минуте ещё и в меньшинстве остались – Плеа получил вторую жёлтую. После этого игра розлагдилась, и даже после тройной замены Розе "жеребцы" лучше не забегали. Более того: на 84-й минуте Хёлер мог добить гостей, замкнув шикарную подачу с левого фланга на дальнюю штангу – Зоммер парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Фрайбурга.

Таким образом, Боруссия М осталась на четвёртой позиции, имея 56 очков в активе. РБ Лейпциг в этом туре сможет оторваться на пять зачётных баллов, а Байер даже в случае ничи с Баварией потеснит Гладбах из зоны ЛЧ. Фрайбург, набрав 41 пункт, держится восьмым с отставанием от Вольфсбурга в одно очко.

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