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Ювентус претендует на Тюрама-младшего – звездный отец провел в Турине 6 лет

17:26 53 Читати українською
Ювентус претендует на Тюрама-младшего – звездный отец провел в Турине 6 лет
Маркус Тюрам / Getty Images

Форвард Боруссии М Маркус Тюрам пользуется большим спросом на рынке.

Ювентус включился в борьбу за 22-летнего француза, информирует Le 10 Sport.

Ювентус запланировал звездный обмен с Челси

Тюрам стал настоящим открытием текущего сезона, оформив 10 голов и 7 ассистов в 29 матчах Бундеслиги. На звезду Боруссии М претендуют Ливерпуль и Фиорентина, однако самым расторопным может оказаться Ювентус. Туринцев не пугает цена около 25 млн евро за игрока с огромным потенциалом.

Добавим, что в составе Ювентуса выступал и Тюрам-старший. Чемпион мира-1998 Лилиан Тюрам провел в Турине шесть лет (2001-2006) и завоевал два Скудетто.

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