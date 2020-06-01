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Санчо и Тюрам поддержали протесты из-за скандального убийства в США – юные звезды Бундеслиги стали героями мировых СМИ

14:37 34 Читати українською
Санчо и Тюрам поддержали протесты из-за скандального убийства в США – юные звезды Бундеслиги стали героями мировых СМИ
Маркус Тюрам и Джейдон Санчо / Getty Images, AFP

Темнокожие звезды Бундеслиги решили привлечь дополнительное внимание к главному скандалу последних дней – смерти Джорджа Флойда.

США всколыхнуло убийство 46-летнего Джорджа Флойда. Темнокожий мужчина не выжил после грубого задержания в Миннеаполисе. Флойд покупал пачку сигарет, а продавец заподозрил, что тот пытается расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой, и вызвал полицию. Один из полицейских очень грубо обращался с Джорджем – почти 9 минут продержал колено на его шее, прижав голову к асфальту.

В сети появились видео, на которых Флойд умоляет не душить его и несколько раз повторяет, что не может дышать. Дерек Шовин, который осуществлял задержание, игнорировал просьбы и продолжал давить на шею, хотя Флойд никак не сопротивлялся. Шовин забрал колено только после приезда скорой. Джорджа доставили в больницу, где он умер.

Полицейских, которые присутствовали при задержании, на следующий день уволили, а Шовина, непосредственно душившего Флойда, будут судить по статье "непредумышленное убийство с применением силы".

Впрочем, такие решения отнюдь не удовлетворили общественность США – люди во многих городах вышли на массовые протесты, требуя равенства для темнокожих, ведь с белыми полиция ведет себя цивилизованно (протестующие приводят конкретные примеры). Ситуация вышла из-под контроля, все переросло в погромы, власти вывели на улицы военных.

Напряжение растет. Протесты распространились на европейские столицы, в поддержку выступили известные люди. Не остались в стороне звезды футбола.

Одним из первых высказался Рио Фердинанд: "К темнокожим давно такое отношение, пора это прекратить. Этот человек не заслуживал, чтобы с ним обращались, как с животным. Власть должна принять меры и строго наказать виновных в его смерти".

Форвард Ливерпуля Райан Брюстер также обратился к общественности: "Годами и поколениями мы кричим, просим изменений, хотим, чтобы нас услышали. Но боль продолжается. Нам не нужны особые привилегии – просто равные права".

Активный в таких вопросах лидер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд выдержал паузу, во всем разобрался и запостил в Twitter собственную реплику. "Жизнь темнокожих важна. Культура темнокожих важна. Объединение темнокожих важно".

Звезды Бундеслиги присоединились к протестам, требуя справедливости.

В субботу универсал Шальке Уэстон Маккенни вышел на матч против Вердера с повязкой на руке с надписью "Правосудие для Джорджа". Маккенни – американец, поэтому его неравнодушие к происходящему на родине понятно. "Воспользовался возможностью привлечь внимание к давней проблеме. Мы должны отстаивать то, во что верим. Верю, настало время, чтобы нас услышали", – написал Уэстон в Twitter.

В воскресенье эта тема была главной в немецком чемпионате. Две Боруссии одержали уверенные победы, но все говорят о скандальном убийстве. Маркус Тюрам на пару с Алассаном Плеа стал героем разгрома Униона, оформив дубль.

Сын легендарного Лилиана Тюрама привлек внимание празднованием – встал на колено и склонил голову. Этот жест впервые использовал игрок в американский футбол Колин Каперник, чтобы выступить против жестокости полиции.

После матча Тюрам-младший запостил в Twitter фото с подписью: "Вместе – так мы движемся вперед, вместе – так мы создаем перемены" и хэштегом #Жизни_темнокожих_важны. Аккаунт Гладбаха тоже поделился фотографией: "Объяснения не нужны". "Он выступил против расизма. Мы все поддерживаем эту борьбу", – сказал тренер Боруссии М Марко Розе.

Через несколько часов Дортмунд уничтожил Падерборн – Джейдон Санчо, который впервые после карантина вышел в стартовом составе, оформил первый в карьере хет-трик. Отличившись премьерным голом, англичанин сбросил футболку и презентовал надпись: "Правосудие для Джорджа Флойда". Аналогичные слова под футболкой продемонстрировал Ашраф Хакими.

"Первый хет-трик на профессиональном уровне. У меня смешались эмоции радости и печали, ведь в мире есть более важные вещи, сейчас происходят важные события. Мы должны рассказать о них людям и помочь все изменить. Нужно быть едиными и бороться за справедливость. Вместе мы сильнее", – написал Санчо в Twitter после матча.

Эмре Джан поддержал партнеров: "Победа важна, но гораздо важнее послание Санчо". Эрлинг Холанд в Instagram также высказался: "Распространяйте любовь, а не ненависть. Говорите громче". Даже легенда Баварии Оливер Кан в эфире Sky90 похвалил футболистов Боруссии Д за такое поведение: "Игроки всегда должны выражать свое мнение на различные темы, в том числе и социальные".

Фото Тюрама и Санчо заполонили ведущие спортивные СМИ. Самое популярное испанское издание AS поместило на главную страницу арендованного у Реала Ашрафа Хакими. Самое популярное итальянское издание Corriere dello Sport вышло с Маркусом Тюрамом, чей отец прославился игрой за Парму и Ювентус, на обложке.

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