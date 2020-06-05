Фрайбург здобув сенсаційну перемогу над Борусією М – "жеребці" за крок від вильоту із боротьби за Лігу чемпіонів

В рамках поєдинку 30-го туру Бундесліги ґладбаська Борусія оступилася у Фрайбургу (0:1).

Борусія М перед початком туру відставала від третього РБ Лейпциг на два очки, а Байєр йшов позаду, маючи рівність за ними. Таким чином, "жеребцям" сьогодні не можна було програвати – і перший тайм показав, що вони не збираються цього робити.

Ювентус претендує на Тюрама-молодшого – зірковий батько провів у Турині 6 років

Підопічні Марко Розе домінували на полі, не вилазили з чужої половини поля й вісім разів пробили з меж штрафного. На 10-х хвилинах Борусія тричі наблизилась до голу, однак удари Плеа, Штіндля та Нойхауса з різних дистанцій та кутів потягнув Шволов – Фрайбург реально огризнувся тільки перед перервою контратакою з потужним пострілом Хьолера метрів з 15-ти. Зоммер парирував.

Другий тайм розпочався у схожому руслі, але Борусія М виглядала пасивніше. Крістіан Штрайх вирішив перегорнути гру двома замінами, кинувши у бій Шміда та Петерсена. Останній вже за кільканадцять секунд винагородив тренера голом, замкнувши подачу Гріфо зі штрафного – 1:0. Цікаво, що 14 з 21 останніх голів Фрайбурга були забиті саме після стандартів.

Ґладбахці відповіли кількома слабенькими й неточними ударами у виконанні Херманна, Ельведі та Штіндля, а на 68-й хвилин ще й у меншості залишились – Плеа отримав другу жовту. Після цього гра розлагодилася, і навіть після потрійної заміни Розе "жеребці" краще не забігали. Більше того: на 84-й хвилині Хьолер міг добити гостей, замкнувши шикарну подачу з лівого флангу на дальню стійку – Зоммер парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Фрайбурга.

Таким чином, Борусія М залишилась на четвертій позиції, маючи 56 очок у активі. РБ Лейпциг в цьому турі зможе відірватися на п'ять залікових балів, а Байєр навіть в разі нічиї з Баварією потіснить Ґладбах поза зону ЛЧ. Фрайбург, набравши 41 пункт, тримається восьмим з відставанням від Вольфсбурга в одне очко.

Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ